Programme gouvernemental: une feuille de route pour restaurer la confiance, réguler les marchés et consolider l’État social

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté hier, lundi 19 octobre, le programme de son gouvernement lors d’une séance publique commune des deux Chambres du Parlement. La Chambre des représentants tiendra, ce jeudi, une séance consacrée à la discussion du programme gouvernemental, en vue de son vote et de l’octroi de la confiance à l’exécutif.

Dans son intervention, El Mansouri a affirmé que les institutions ne rétabliront la confiance qu’au prix d’une lutte effective contre la corruption et les conflits d’intérêts. Elle a souligné que le gouvernement œuvrera à compléter le système national de probité, notamment par l’incrimination de l’enrichissement illicite, la sanction des conflits d’intérêts conformément aux

dispositions de l’article 36 de la constitution, le renforcement de la déclaration obligatoire du patrimoine et la pénalisation de la divulgation d’informations pour obtenir des privilèges, rapporte Al Akhbar de ce mercredi 21 octobre.

La cheffe du gouvernement a déclaré qu’elle «lancera une réforme structurelle pour organiser les marchés et lutter contre le monopole et l’intermédiation opportuniste, au moyen de mécanismes dédiés et de moyens adaptés, en coordination avec le Conseil de la concurrence». Le gouvernement mettra également en place des mécanismes de contrôle des marchés publics et d’enquête sur la collusion dans les appels d’offres, tout en faisant de la commande publique un levier de production et d’intégration et en imposant légalement aux titulaires de réserver 30 % de la valeur de leurs marchés aux PME.

Afin de ramener les prix des produits alimentaires à des niveaux raisonnables, El Mansouri a annoncé des plans d’approvisionnement des produits stratégiques et un rapprochement entre le producteur et le consommateur, via des sociétés régionales et des plateformes professionnelles de collecte et de commercialisation.

Sur le plan social, le gouvernement entend augmenter la valeur de l’aide sociale de 500 à 1 000 dirhams à la fin de la mandature et relever progressivement à 3 000 dirhams le montant minimal des pensions principales. El Mansouri a également indiqué que l’exécutif prévoit une aide sociale automatique équivalente au montant de la facture d’électricité pour les ménages éligibles, dans la limite de 100 dirhams par mois, ainsi que le lancement d’une réforme progressive de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter le revenu brut des salariés et d’encourager la formalisation de l’emploi.

S’agissant de la protection sociale, elle a précisé que le gouvernement accélèrera le chantier royal dans ce domaine, en vue de réaliser une couverture médicale globale et effective et de garantir la pérennité de l’assurance maladie obligatoire. Concernant les retraites, une réforme globale sera lancée dans le cadre de la concertation avec les partenaires sociaux et les économistes. Le gouvernement consacrera aux veuves une pension complète équivalente à 100 % de la pension principale due au conjoint décédé.

Dans le secteur de la santé, El Mansouri a indiqué que le gouvernement veillera à combler le déficit territorial de l’offre sanitaire, à institutionnaliser le parcours de soins, à améliorer l’accueil des patients et les services d’urgence, à généraliser le service de l’assistance médicale urgente, en parallèle de l’achèvement de la réforme institutionnelle et de la revalorisation de la fonction publique sanitaire, ainsi qu’au renforcement des ressources humaines.

Abordant le secteur de l’enseignement, elle a affirmé que la valorisation du système national d’éducation, d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de formation professionnelle constitue l’une des priorités essentielles du gouvernement. Elle a ainsi précisé que «l’enjeu de cette étape ne se résume pas à l’élargissement de l’accès à l’enseignement; il s’étend à la capacité du système national d’éducation et de formation à adhérer à une transformation profonde et intégrée, afin de former une génération qualifiée, innovante et capable de cohabiter avec les transformations nationales croissantes et les fluctuations de l’économie mondiale», relaie Al Akhbar

Enfin, sur la question du logement, la cheffe du gouvernement a indiqué que l’exécutif adoptera, durant la période 2026-2031, une politique globale pour l’habitat et l’urbanisme, orientée vers les besoins des familles et des territoires, tout en achevant la lutte contre le logement insalubre et en lançant un programme complet pour l’habitat rural.