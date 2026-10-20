Comptables agréés: 2.038 électeurs appelés aux urnes le 22 octobre pour renouveler le Conseil national

Le 22 octobre, 2.038 comptables agréés sont appelés à voter pour renouveler le Conseil national de leur organisation professionnelle.

Le compte à rebours touche à sa fin. Le jeudi 22 octobre, 2.038 comptables agréés seront appelés à voter pour renouveler le Conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés (OPCA). Quarante-cinq candidats sont en lice, après le retrait de l’une des 46 candidatures initialement reçues et jugées éligibles.

Ce scrutin intervient dans un contexte particulier. Le mandat du précédent Conseil national était arrivé à expiration sans que son renouvellement soit organisé dans les délais. Pour assurer la continuité de l’Organisation et préparer de nouvelles élections, le ministère de l’Économie et des Finances a institué une commission chargée de la gestion du Conseil national, sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 127-12 réglementant la profession, modifiée et complétée par la loi n° 53-19.

La décision de nomination a été publiée au Bulletin officiel n° 7572 du 2 juillet 2026. La signature de la charte de fonctionnement de la commission, le 29 juillet, a marqué le lancement effectif de ses travaux, avec une échéance fixée à 90 jours.

Un corps électoral à reconstituer

Le principal défi consistait à établir une liste électorale fiable. Les données disponibles auprès des neuf conseils régionaux devaient être consolidées, les inscriptions vérifiées et les situations de cotisation clarifiées. Autant d’opérations préalables à l’organisation d’un scrutin professionnel à l’échelle nationale.

La commission a travaillé en coordination avec les conseils régionaux pour établir les listes provisoires, examiner les réclamations et arrêter les listes définitives. Un avis publié le 4 septembre a notamment précisé les modalités de règlement des cotisations, en rappelant que celles-ci devaient être versées aux conseils régionaux concernés et non directement au Conseil national.

Le 21 septembre, les listes définitives ont été arrêtées, totalisant 2.038 électeurs répartis entre les neuf régions. Cette étape a permis de disposer d’une base électorale consolidée avant l’ouverture des candidatures et la fixation de la date du scrutin.

La commission a également privilégié la concertation avec les présidents des conseils régionaux. Ses délibérations ont été adoptées à l’unanimité, tandis que les différentes étapes de la procédure ont fait l’objet d’avis publiés sur le portail du ministère de l’Économie et des Finances.

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Le vote du 22 octobre se déroulera au scrutin uninominal secret. Les bureaux seront ouverts de 8h30 à 16h30, avant le dépouillement. Les modalités pratiques sont accompagnées d’un guide destiné aux électeurs.

Sur le plan territorial, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra concentrent près de la moitié des candidatures, alors qu’elles regroupent environ 40% des électeurs. Autre donnée notable, une seule femme figure parmi les 45 candidats. La représentation féminine au sein des instances dirigeantes de la profession constitue ainsi l’un des enjeux du renouvellement.

La préparation du scrutin n’a toutefois pas été exempte de contestations. Le360 a appris que des désaccords ont émergé autour de l’interprétation des dispositions légales applicables à ce processus. Au cœur du différend, le recours à l’article 44 de la loi n° 127-12, qui prévoit un dispositif spécifique pour assurer la gestion du Conseil national et organiser l’élection de ses nouveaux membres, distinct des règles encadrant le renouvellement ordinaire de l’instance.