Le collectif «Parité maintenant» renouvelle son appel à Fatima Ezzahra El Mansouri pour l’adoption d’une loi-cadre sur la parité

Le collectif «Parité maintenant» appelle la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, à donner suite à sa demande d’adoption d’une loi-cadre sur l’égalité et la parité, afin de concrétiser les dispositions de l’article 19 de la Constitution.

Dans un communiqué, cette coalition de défense des droits des femmes, coordonnée par Ouafa Hajji, rappelle avoir déjà soumis une proposition en ce sens au gouvernement et au Parlement. Elle plaide pour un renforcement de la participation des femmes à la vie publique et estime que la parité effective suppose de dépasser les seuls mécanismes de discrimination positive, à travers des réformes législatives et des politiques publiques équitables et durables.

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Cette démarche prolonge la pétition déposée à la Chambre des représentants le 31 décembre 2020, dans le cadre des mécanismes de démocratie participative. Approuvée par le bureau de la Chambre en juin 2021, cette initiative visait notamment l’élaboration d’une loi-cadre fixant les principes et les objectifs de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le collectif déplore toutefois la persistance d’une sous-représentation féminine dans les instances de décision. Selon les chiffres avancés dans son communiqué, les femmes ne représentent que 28% des membres de la Chambre des représentants et 21,9% de ceux du nouvel exécutif. Il juge nécessaires des réformes supplémentaires et une volonté politique affirmée pour traduire l’engagement constitutionnel en faveur de la parité dans les faits.

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Outre l’adoption d’une loi-cadre, «Parité maintenant» demande la mise en place effective de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination (APALD), ainsi que l’accélération de la réforme du Code de la famille.

La coalition souhaite enfin que les prochaines échéances électorales permettent de progresser vers une représentation féminine équitable et durable, grâce à des réformes législatives, institutionnelles et politiques.