La poésie hassanie se distingue par la diversité de ses genres. C’est un art d’expression à part entière au sein de la société hassanie, et les hommes comme les femmes s’y sont illustrés. C’est le cas de la femme sahraouie, qui a adopté le tebraâ pour confier l’amour et la passion qui l’habitent, loin des regards de son entourage et de sa famille. De ces sentiments, rien ne filtre, sinon à travers des vers très brefs. Ces vers ont pourtant une grande force expressive, grâce à la variété de leurs images poétiques et à la richesse de leurs procédés rhétoriques et esthétiques.

Pour faire découvrir ce genre poétique, associé aux femmes sahraouies depuis les débuts de la société hassanie, Le360 a recueilli l’éclairage de plusieurs chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à la culture hassanie.

C’est une culture qui respire la poésie et en vit, au campement comme sur les chemins du nomadisme. Parmi les voix que nous avons sollicitées figure la poétesse Farha Mint El Hassane. Elle s’est spécialisée dans le tebraâ dès son plus jeune âge et a remporté des prix internationaux dans ce domaine. Elle a aussi brisé de nombreux tabous, avant de porter ses poèmes sur les réseaux sociaux et de consacrer à cet art un ouvrage intitulé «مملكة الإناث» («Le Royaume des femmes»).

Interrogée par Le360, la poétesse affirme que le tebraâ est, comme les poètes eux-mêmes, «enfant de son milieu». Autrefois, explique-t-elle, femmes et jeunes filles se retiraient non loin de leur regroupement de tentes. Elles y déclamaient leurs poèmes et disaient ce qu’elles avaient sur le cœur, dans un cercle strictement féminin, empreint de pudeur et de pureté d’âme. Elles ne dévoilaient jamais leur nom ni celui de l’être aimé, selon la règle dite de l’implicite. C’est ce qui donne au poème sa force et sa beauté: il devient un message poétique adressé par une amoureuse anonyme à un bien-aimé tout aussi anonyme, même s’il fait partie du même cercle social restreint.

Pour l’écrivaine et poétesse Oum El Fadl Maa El Ainine, le tebraâ, poésie exclusivement féminine, s’est imposé au sein de la société hassanie. Elle le rapproche de certaines expériences culturelles du centre et du nord du pays, où les femmes expriment leurs sentiments amoureux lors de rassemblements féminins, notamment pendant les travaux des champs.

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Selon elle, le tebraâ, genre artistique et littéraire hassani, montre que la femme sahraouie a su s’imposer dans de nombreux registres poétiques, y compris le registre sentimental et amoureux. Ce registre a pris un caractère symbolique, fondé sur l’implicite plutôt que sur l’aveu direct. L’image poétique y gagne en force et en expressivité, en puisant dans toute la palette des procédés rhétoriques et linguistiques.

Mohamed Lamine Maa El Ainine, président de l’Union des poètes et écrivains hassanis des trois régions du Sud, indique pour sa part que le tebraâ était à l’origine pratiqué par les deux sexes. Les femmes se le sont ensuite approprié, l’ont fait évoluer et y ont déployé leur créativité, comme dans les autres genres de la poésie hassanie.

Il souligne également sa puissance: le tebraâ est une arme douce, à laquelle l’homme aimé peine à résister. Cette force, il la doit à l’expression féminine, qui sait dire l’amour sans simplifier ni affadir le trop-plein romantique qui habite les âmes. C’est un sentiment qui ne se prête ni à l’aveu en face à face ni aux formules sèches de la prose.

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Ali Salem Ould Bahia, qui s’intéresse à la culture hassanie, compare quant à lui ce genre poétique amoureux au graffiti. On peut en ignorer l’auteur, son nom comme son identité, alors même que l’œuvre, saisissante, s’offre aux yeux de tous sans que personne n’en voie l’artiste.

Selon lui, la beauté du tebraâ tient au vaste espace qu’il offre aux femmes pour exprimer leur amour. Elles n’ont pas à révéler leur identité dans un système social à dominante masculine. Cela a beaucoup renforcé la portée symbolique et la charge de sens du mot poétique, comme dans certaines expériences de vers libres à tendance symboliste.

Nombre de chercheurs et d’amateurs de la culture hassanie continuent d’appeler à mieux faire connaître ce genre poétique, qui s’impose par le biais de la littérature féminine. Pour eux, il mérite de trouver sa place dans les festivals de poésie nationaux et internationaux, en tant que composante de la culture marocaine authentique.