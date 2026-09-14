Continentales de la poésie: report de la première édition

La première édition du festival Continentales de la poésie est reportée. L’annonce a été faite ce lundi 14 septembre 2026 par Mustapha Kébir Ammi et Kaisse Ben Yahia, co-initiateurs de l’événement, dans un communiqué.

La raison invoquée? La nécessité de consolider l’ensemble des conditions institutionnelles, organisationnelles, financières et logistiques nécessaires à la tenue de cette première édition. «Cette décision a été prise à l’issue d’une évaluation approfondie de l’état d’avancement du projet et en concertation avec notre partenaire institutionnel. Elle répond à la volonté de garantir que l’ensemble des conditions nécessaires à la réussite de cette première édition soient pleinement réunies», peut-on lire dans le communiqué.

Conçu en partenariat avec l’UNESCO, l’événement a été imaginé comme un rendez-vous réunissant au Maroc des voix poétiques venues des cinq continents. L’ambition est de créer un espace où les langues, les cultures et les imaginaires du monde puissent se rencontrer autour des valeurs de dialogue, de paix, de fraternité et de création.

Lectures publiques, rencontres institutionnelles, échanges avec le public, publication d’une anthologie multilingue et moments de dialogue interculturel devaient rythmer ces deux journées, avec l’ambition de faire de Rabat un haut lieu du dialogue poétique et intellectuel international.

Pour les organisateurs, ce report ne remet nullement en cause leur engagement. «Une telle ambition exige que toutes les conditions institutionnelles, organisationnelles, financières et logistiques soient consolidées afin que cette première édition soit, dès son lancement, à la hauteur du rayonnement culturel du Royaume du Maroc et de la confiance des grandes poétesses et des grands poètes qui ont accepté de nous rejoindre», soulignent ils.

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Kaisse Ben Yahia et Mustapha Kébir Ammi précisent que ce report traduit leur volonté de préserver «l’ambition, la crédibilité et la dimension internationale» de cette initiative, appelée à devenir un rendez-vous culturel majeur.

«Les Continentales de la poésie ont vocation à faire du Maroc une terre de rencontre des poésies du monde et un espace permanent de dialogue entre les peuples, les langues et les cultures», précisent-ils.

L’événement s’inscrit par ailleurs dans le sillage de «Rabat, Capitale mondiale du livre 2026», renforçant ainsi le rôle de la capitale marocaine comme pôle culturel d’envergure internationale.

À travers cette première édition, les initiateurs ambitionnent de donner naissance à une plateforme culturelle pérenne, capable de fédérer les voix poétiques du monde autour des valeurs universelles de fraternité, de création, de transmission et d’espérance.