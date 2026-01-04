Dakhla, au cœur de la poésie de Kébir Mustapha Ammi, s’invite aux Nuits de la Lecture 2026 en Italie

Le 24 janvier, à partir de 18 heures, cet évènement littéraire qui rassemblera les Alliances françaises à travers l’Europe ainsi qu’un large public comptera parmi ses invités d’honneur l’écrivain et poète Kébir Mustapha Ammi.

À l’occasion de cette rencontre rythmée par des évènements physiques et numériques, l’auteur du roman «Le coiffeur aux mains rouges», paru aux éditions Elyzad en janvier 2025, fera une lecture de sa récente poésie dédiée à la ville de Dakhla, et publiée pour la première fois sur Le360, le 22 novembre 2025.

La rencontre du poète et de la Perle du Sud

Quelques semaines après l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU, le 31 octobre, d’une résolution historique qui consacre l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, Kébir Mustapha Ammi s’est rendu pour la première fois à Dakhla, dans le cadre de la 5ème édition du Forum MD Sahara, qui s’est tenue du 13 au 16 novembre 2025. Entre rencontres littéraires et échanges autour de la poésie, l’auteur a découvert la Perle du Sud. C’est de son émerveillement qu’est née sous sa plume cette poésie, ode à cette ville qui incarne à ses yeux un lieu de mémoire et d’harmonie où l’océan, témoin millénaire, incarne la permanence du rêve humain.

Pour Le360, Kebir Mustapha Ammi confie l’émotion née au cours de ce voyage, le premier d’une longue série assurément, tant l’endroit l’a bouleversé: «C’était mon baptême, mon initiation, et je ne demande qu’une chose, c’est d’y retourner». Son émotion est toujours aussi vivace quand il évoque Dakhla, et pour cause, explique-t-il «ça m’a beaucoup ému d’être là, parce qu’il s’y trouve quelque chose de très particulier», déroulant la trame de l’histoire de cette région et évoquant toutes les batailles dont Dakhla a été le témoin.

Lire aussi : Dakhla

Mais c’est aussi le calendrier de cette première visite qui a assurément amplifié l’émotion du poète, alors qu’à la veille du 50ème anniversaire de la Marche verte célébré le 6 novembre, la marocanité du Sahara faisait l’objet de l’adoption d’une résolution à l’ONU. «Des nouvelles magnifiques», pour Kébir Mustapha Ammi, sublimées par le discours prononcé par le roi Mohammed VI ce même 31 octobre et dont le poète retient «la main tendue, toujours, de Sa Majesté qui a vraiment une attitude d’une élégance exceptionnelle»…

Voilà pour la genèse de cette poésie… Une célébration du temps qui suspend son vol, figé dans la beauté de l’instant où le sable blond, la lumière transcendante, le bleu cristallin de l’eau et du ciel fusionnent dans une parfaite harmonie pour incarner une oasis de paix propice à la méditation lyrique et à la paix intérieure.

Dakhla, muse de l’imaginaire littéraire

Cette poésie, d’ores et déjà traduite en anglais, en espagnol, en arabe et qui fera l’objet d’une publication aux États-Unis dans la revue littéraire «World Literature Today», annonce Kébir Mustapha Ammi, poursuivra donc son voyage dans l’espace et le temps au cours des Nuits de la Lecture, en Italie, grâce à Fernanda Tassoni, traductrice italienne de l’écrivain marocain, tombée sous le charme de cette méditation lyrique.

Depuis le Sahara marocain, Dakhla prend ainsi corps en poésie pour s’inscrire dans la thématique de l’évènement, «Villes et campagnes», une thématique qui incarne la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie.

«Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice et muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, ainsi que les études sociologiques et géographiques urbaines. Véritable motif littéraire au XIXème siècle, la ville est ce lieu de tous les possibles, ou de toutes les angoisses, propices à la réflexion morale et sociale», annonce en ce sens un communiqué de l’organisateur.

Lire aussi : «Le coiffeur aux mains rouges» de Kebir Mustapha Ammi remporte le prix Moussa Konaté à Limoges

Quant à la campagne, cet autre lieu d’inspiration pour la littérature, elle vient quant à elle questionner notre rapport à la terre et à la nature. «Synonyme d’authenticité pour certains auteurs, l’espace rural offre un infini sujet romanesque à travers ses paysages, ses rites et traditions ainsi que ses habitants», poursuit-on dans ce même communiqué qui souligne au passage l’importance des questions de transition écologique qui viennent redéfinir cette relation entre villes et campagnes, deux espaces géographiques intimement liés, qui «se répondent malgré des représentations qui ont la vie dure». Entre «nature, habitats, mobilité, proximité, identité et organisation politique, aménagement du territoire, inégalités territoriales»… autant de préoccupation dont les auteurs et autrices contemporaines se feront l’écho.

Un évènement à suivre le 24 janvier en ligne à partir de 18h30 ou sur la chaine YouTube des Fédérations françaises d’Italie: https://www.youtube.com/@federationafitalie.