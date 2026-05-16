Culture

Des vers pour rassembler ce qui est épars: lancement à Rabat des «Continentales de la Poésie»

Logo des "Continentales de la poésie".

Logo des Continentales de la poésie.

Les 12 et 13 novembre 2026, la capitale abrite la première édition des «Continentales de la Poésie», un événement international inédit organisé à Rabat sous le parrainage de l’UNESCO. Initié par les poètes marocains Kébir Mustapha Ammi et Kaïsse Ben Yahia, ce rendez-vous poétique ambitionne de faire dialoguer les grandes voix des cinq continents et de donner naissance à une plateforme culturelle pérenne, capable de fédérer autour des valeurs universelles de fraternité, de création, de transmission et d’espérance.

Par La Rédaction
Le 16/05/2026 à 07h55

La capitale du Royaume, qui porte en 2026 le titre prestigieux de «Capitale mondiale du livre» décerné par l’UNESCO, s’apprête à marquer la scène culturelle avec le lancement des «Continentales de la Poésie». Cet événement inédit, organisé les 12 et 13 novembre 2026 à Rabat, réunira pour la première fois des poètes majeurs issus des cinq continents, le tout sous le parrainage de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

Initié par les poètes marocains Kébir Mustapha Ammi et Kaïsse Ben Yahia, ce projet ambitieux est porté en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Son objectif? Créer une plateforme pérenne de dialogue interculturel à travers la poésie, un langage universel capable de transcender les frontières linguistiques et géographiques.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la vision royale qui place la culture au cœur des dynamiques de rapprochement entre les peuples et la volonté du roi Mohammed VI de faire du Maroc une terre de dialogue, de coexistence et de rayonnement culturel.

«Le lancement des Continentales de la Poésie s’inscrit naturellement dans cette tradition marocaine de diplomatie culturelle et de valorisation du patrimoine immatériel universel. Le Maroc fut d’ailleurs à l’origine de l’adoption par l’UNESCO de la Journée mondiale de la poésie, célébrée chaque année le 21 mars, consacrant ainsi le rôle essentiel de la parole poétique dans le dialogue des civilisations et la préservation de la diversité culturelle mondiale», expliquent les initiateurs des «Continentales de la Poésie» dans un communiqué.

Lire aussi : Éduquer, transmettre et rassembler ou la méthode Kaïss Ben Yahya | Podcast Business & Leaders (ep.10)

Les Continentales de la Poésie se veulent bien plus qu’un simple festival: elles ambitionnent de devenir un rendez-vous annuel incontournable, où se croiseront les grandes voix contemporaines de la poésie africaine, arabe, européenne, asiatique, américaine et océanienne. Lectures publiques, rencontres institutionnelles, échanges avec le public, publication d’une anthologie multilingue et moments de dialogue interculturel rythmeront ces deux journées, faisant de Rabat la capitale mondiale du dialogue poétique et intellectuel.

L’ambition est de faire des «Continentales de la Poésie» un espace où la poésie ne sera pas seulement célébrée, mais où elle servira de catalyseur pour des échanges humains et culturels profonds.

L’événement s’inscrit naturellement dans le sillage de «Rabat, Capitale mondiale du livre 2026», renforçant ainsi le rôle de la capitale marocaine comme pôle culturel d’envergure internationale. Par cette première édition, le Maroc entend donner naissance à une plateforme culturelle pérenne, capable de fédérer les voix poétiques du monde autour des valeurs universelles de fraternité, de création, de transmission et d’espérance.

Par La Rédaction
Le 16/05/2026 à 07h55
#Continentales de la Poésie#Poésie#Kébir Mustapha Ammi#Kaïsse Ben Yahia

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