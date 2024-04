Récompense. Abdellatif Laâbi reçoit le Grand prix de poésie 2024 de l’Académie des Jeux floraux de Toulouse

Abdellatif Laâbi, poète et écrivain.

Le poète et écrivain Abdellatif Laâbi est le premier lauréat du nouveau Grand prix de poésie 2024 de l’Académie des Jeux floraux de Toulouse, qui lui sera officiellement décerné le 3 mai prochain.

Cette nouvelle récompense a été créée par la compagnie du Gai Savoir qui, en héritière d’une tradition d’excellence depuis près de sept siècles, entend promouvoir la poésie sous toutes ses formes et, d’une manière générale, la littérature.

La veille de la cérémonie de remise des prix, le 2 mai, le nouveau recueil de poésie d’Abdellatif Laâbi, intitulé «À deux pas de l’enfer» (Éd. Le castor astral), sortira en librairie.

Il y a quelques mois, plus précisément en février dernier, Abdellatif Laâbi avait reçu le prix Roger-Kowalski, Grand prix de poésie de la Ville de Lyon créé en 1984 par la municipalité de la ville. «À travers son écriture, Abdellatif Laâbi promeut l’engagement artistique et intellectuel comme moyen de lutter contre les injustices et met en œuvre une esthétique de la dissidence», avait alors commenté un communiqué des organisateurs.

Le prix est attribué chaque année au livre d’un poète vivant, publié entre le 1er octobre de l’année précédente et le 1er octobre de l’année en cours. James Sacré, Jean Joubert, Jacques Réda, Yves Bonnefoy, Jean-Claude Pirotte, William Cliff, Marie-Claire Bancquart et Franck Venaille figurent parmi les derniers lauréats.