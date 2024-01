Arts plastiques: l’écrivain et poète Abdellatif Laâbi expose ses peintures à Rabat

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat abrite, à partir du 10 janvier 2024, une exposition de l’écrivain et poète Abdellatif Laâbi. Ceux qui connaissent et suivent le poète et écrivain savent qu’il a décidé, il y a quelques années, de s’exprimer aussi à travers la peinture.

Intitulée «Abdellatif Laâbi, un poète passe», cette exposition révélera ses peintures et dessins réalisés durant ces quinze dernières années. L’exposition prévoit également des témoignages du parcours littéraire, artistique et intellectuel exceptionnellement riche de l’écrivain. Au menu: projection d’entretiens et d’interventions publiques et présentation de livres traduits en diverses langues et de poèmes-affiches.

Une partie de l’exposition autour de la revue «Souffles», réalisée en 2016 par le défunt artiste peintre Mohamed Melehi à l’occasion de la célébration des 50 ans de la création de la revue, sera également présentée une nouvelle fois.