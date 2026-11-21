Lors de la remise du prix international de dessin de presse Kofi Annan courage in Cartooning , à Genève, jeudi. (Freedom Cartoonists)

Lauréate du programme PAUSE du Collège de France depuis le printemps 2025, la dessinatrice palestinienne Safaa Odah, membre de Cartooning for Peace, a fui Gaza et pu rejoindre, début septembre, sa résidence artistique à Angoulême, où elle est accueillie par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et l’École européenne supérieure de l’image (ÉESI).

Elle a enfin pu recevoir, jeudi soir à Genève et en mains propres, le prix international «Kofi Annan Courage in Cartooning» du dessin de presse, qui lui avait été décerné le 4 mai 2026 par la Fondation Freedom Cartoonists, présidée par le dessinateur Chapatte, et la Ville de Genève, rapporte le quotidien suisse Le Temps. Elle n’avait pu, à l’époque, intervenir que par visioconférence.

«Nous saluons l’heureux dénouement de l’arrivée de Safaa en France», écrivait début septembre l’ONG Cartooning for Peace. «Il est le résultat d’une mobilisation collective à laquelle plusieurs institutions, organisations et personnalités engagées ont pris part pour faire advenir cette évacuation de la Bande de Gaza».

Le Programme PAUSE – programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil – est porté par le Collège de France avec le soutien de plusieurs ministères et de nombreux partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de la société civile.

Après avoir perdu sa maison à Rafah, détruite dans un bombardement par les forces armées israéliennes, Safaa a vécu près de deux ans sous une tente dans un camp de déplacés à Khan Younes, d’où elle a publié sans relâche des dessins d’une grande force et d’une grande poésie pour témoigner de son quotidien et du drame de son peuple.

En avril 2025, le Lakes International Comic Art Festival, en collaboration avec le célèbre dessinateur palestinien Mohammad Sabaaneh, avait publié le journal intime de Safaa, illustré de ses dessins, «Safaa and the Tent». Cet ouvrage, primé au Royaume-Uni, a été publié en Inde, en Italie, en Grèce, aux Philippines et aux Etats-Unis.

Dessin de Safaa Odah.