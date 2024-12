Agadir: plus de 400 dessinateurs attendus pour la 7ème édition du Festival international de la caricature en Afrique

Pas moins de 411 dessinateurs venus du monde entier, dont 30 issus du Maroc, prendront part à la 7ème édition du FICA, avec plus de 1.200 œuvres dédiées à la thématique de la sécurité alimentaire.

«Promouvoir l’art de la caricature et le dessin de presse comme moyen d’expression à travers un événement annuel organisé au Maroc, avec l’ambition qu’'il rayonne au-delà, tel est l’objectif des promoteurs du festival», souligne le FICA dans un communiqué.

En plus de l’exposition permanente des caricatures, le festival rendra cette année un vibrant hommage au caricaturiste marocain Bennani Nordine, en reconnaissance à sa contribution à l’enrichissement du dessin de presse et globalement du champ culturel et médiatique national.

Le festival consacrera également une importante partie de ses travaux aux enfants. Deux grands ateliers seront animés par les caricaturistes en présence d’un groupe d’enfants de la région Souss-Massa.

Au menu également, une conférence-débat autour du thème de la caricature et la sécurité alimentaire animée par un groupe de chercheurs universitaires.

Par ailleurs, le FICA, en collaboration avec l’École supérieure de l’éducation et de la formation de l’université Ibnou Zohr d’Agadir, organise une nouvelle édition du Festival universitaire de la culture et des arts pédagogiques (FUCAP), sous le thème «Arts visuels et éducation: expériences et horizons».