Agadir: le FICA dessine sa sixième édition du 14 au 17 décembre

L’hebdomadaire satirique Le Canard libéré, l’Association marocaine de la caricature (MAC) et l’Association Atlas de la caricature (AAC) organisent, du 14 au 17 décembre à Agadir, la 6ème édition du Festival international de la caricature en Afrique (FICA). Une édition qui a choisi pour thème un sujet d’actualité, a fortiori dans le monde du dessin et de la caricature: «L’intelligence artificielle, amie ou ennemie de l’Homme?».

Plus de 380 artistes provenant de 70 pays (dont 30 dessinateurs marocains) ont répondu à l’invitation. Ils exposeront leurs créations dans le cadre de ce festival, offrant une diversité de styles et de perspectives sur la relation et les interactions entre l’IA et l’humanité. Une conférence-débat, abordant la question de la caricature et de l’intelligence artificielle, sera également animée par un groupe de chercheurs universitaires.

En parallèle avec cette exposition, le FICA 2023 rendra un vibrant hommage au grand caricaturiste marocain Hamid Bouhali, dont le coup de crayon a accompagné les Marocains depuis plus de 40 ans, saluant sa contribution exceptionnelle à l’enrichissement du paysage culturel et médiatique national.

Une part significative des activités du festival sera consacrée aux enfants, visant à les sensibiliser à l’art de la caricature et à encourager l’émergence de la relève de demain, et illustrant ainsi l’engagement du FICA envers la transmission des valeurs culturelles et artistiques aux générations futures. Le programme comprend ainsi deux ateliers animés par des caricaturistes, en présence d’un groupe d’enfants de la région Souss-Massa.

Le festival vise à promouvoir l’art de la caricature et le dessin de presse en tant que moyens d’expression, et ce, à travers un événement annuel au Maroc. Les organisateurs entendent pérenniser le succès des éditions précédentes, tout en fidélisant les professionnels du dessin, marocains et étrangers, ainsi que le public, toutes tranches d’âge confondues.