Iqlaa: le Maroc lance son premier accélérateur d’entreprises culturelles et créatives

Lors de la 11ème édition du Salon international des industries culturelles à Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la Chine). AFP PHOTO/CHINA OUT (Photo de CN-STR/AFP)

Le 27 août 2026, Africalia, la Fondation Hiba et l’Institut français ont annoncé le lancement du premier appel à candidatures du programme Iqlaa. Cette initiative bénéficie du soutien de l’Union européenne. Iqlaa est un accélérateur dédié aux entreprises culturelles et créatives marocaines. Cet appel doit permettre d’identifier une vingtaine d’entreprises qui intégreront la première édition du programme.

Iqlaa est un nouveau programme d’accélération dédié aux entreprises culturelles et créatives marocaines. Il vise à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs culturels. Il soutient aussi la croissance de leurs entreprises et accompagne leur passage à l’échelle.

Le programme sera déployé sur trois éditions jusqu’à fin 2029. Pour cette première édition, il accompagnera une vingtaine d’entreprises dans le développement de leur activité et dans la mise en œuvre de leur projet de croissance. Cet accompagnement s’appuiera sur un dispositif ciblé et sur un soutien financier adapté à leurs besoins.

Lire aussi : Industries culturelles et créatives: le Maroc veut accueillir les premières Assises arabes en 2026

Cet appel s’adresse aux entreprises des industries culturelles et créatives. Ces entreprises doivent être portées par des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans et basées au Maroc. Elles doivent aussi souhaiter accélérer leur développement et changer d’échelle.

Plusieurs filières sont éligibles: animation, jeux vidéo et multimédia; artisanat et arts créatifs; arts de la scène; arts visuels; diffusion et distribution (télévision, radio, plateformes); cinéma et audiovisuel; événements et festivals; livre et édition; mode et design; musique et industrie musicale; patrimoine, tourisme culturel, architecture et gastronomie; presse et médias; publicité et marketing.

Le programme Iqlaa se déroule en trois étapes successives: Intégration, Renforcement et Impulsion. Ces étapes accompagnent les entreprises culturelles et créatives à chaque phase de leur croissance.

Lire aussi : Industrie culturelle, un moteur économique encore sous-financé

Les deux premières phases se concentrent sur la consolidation du modèle économique. La troisième phase facilite le passage à l’échelle grâce à la préparation à l’investissement et à l’export.

Le programme attribuera aussi des bourses d’amorçage allant de 30.000 à 50.000 dirhams et des bourses de croissance allant jusqu’à 450.000 dirhams. Ces financements accompagneront la croissance des entreprises. Ils permettront aussi de pérenniser leur implantation au sein de l’écosystème culturel et créatif marocain.

Le programme propose: des formations ciblées, du coaching business, des rencontres entre pairs, un accès au réseau de l’écosystème culturel et créatif marocain, un financement pour mettre en œuvre son projet de croissance

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 septembre 2026 à 23h59 (heure locale).

Une session d’information en ligne se tiendra le mercredi 9 septembre à midi (heure locale). Des sessions en présentiel seront également organisées. Les dates et les lieux seront communiqués ultérieurement.