Ville verte de Bouskoura: une nouvelle route à 2 × 2 voies en construction à Nouaceur

Le gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, lors de la cérémonie de lancement et d’inauguration de plusieurs projets de développement, le 4 novembre 2026.

C’est à l’occasion des fêtes de l’Unité et de la Marche Verte que de nombreux projets de développement ont été lancés ou inaugurés dans la province de Nouaceur, les 4 et 5 novembre 2026. Plusieurs communes en bénéficient, avec des réalisations qui vont des infrastructures routières aux équipements sociaux, sportifs et économiques. Le gouverneur Jalal Benhayoun a conduit l’ensemble de ces cérémonies.

Une nouvelle route à 2×2 voies vers la Ville verte de Bouskoura

Parmi les principaux projets figure l’aménagement d’une nouvelle route reliant la route provinciale 3011 à la Ville verte, dans la commune de Bouskoura. Le chantier prévoit la réalisation d’une voie de 2x2, dotée d’ouvrages d’assainissement, de trottoirs, d’un éclairage LED moderne et d’une signalisation complète.

Le gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, lors de la cérémonie de lancement et d’inauguration de plusieurs projets de développement, les 4 et 5 novembre 2026.

Financé par la commune de Bouskoura et réalisé sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la société Autoroutes du Maroc (ADM), ce projet doit améliorer la fluidité de la circulation et alléger la pression du trafic sur les autres axes routiers.

Quatre nouveaux équipements dans le cadre du PDGC

La mise à niveau des quartiers constitue un autre axe des interventions engagées dans la province. Quatre projets ont ainsi été lancés dans le cadre du Plan de développement du Grand Casablanca (PDGC).

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Confiés à la société Al Omrane, ils portent sur la construction de trois maisons des jeunes dans les quartiers Ben Abid, à Dar Bouazza, Lehwami, à Bouskoura, et Al Masjid, à Nouaceur.

Un quatrième équipement viendra compléter cette offre avec la création d’un centre socio-sportif dans le quartier Ouled Ben Amer, à Bouskoura.

Le marché communal Ennasr inauguré à Ouled Saleh

À Ouled Saleh, les habitants disposent désormais d’un nouvel équipement commercial avec l’inauguration du marché communal Ennasr. Celui-ci s’étend sur une superficie globale de 3.796 m², dont 2.793 m² bâtis, et comprend 97 locaux commerciaux destinés à différentes activités.

Financé par la commune d’Ouled Saleh et réalisé sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la société de développement local (SDL) Nouaceur Développement, le marché vise à améliorer les conditions d’exercice des activités commerciales et à mieux organiser le commerce de proximité. Il doit également offrir aux citoyens un environnement d’achat adapté.

Un centre de secours pour la plateforme logistique Aïn Jemaa

Dans la commune d’Ouled Azzouz, les travaux de construction d’un centre de secours principal de la Protection civile ont été lancés au sein de la plateforme logistique Aïn Jemaa. Le futur établissement s’étendra sur 6.002 m² et comprendra quatre édifices dédiés à l’administration et à la formation, une tour d’exercice, une place d’armes ainsi que des espaces verts aménagés.

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Sa réalisation est assurée par un opérateur économique privé. Implanté au cœur d’une zone qui concentre d’importantes unités industrielles et logistiques ainsi que diverses activités économiques, ce centre vise à rapprocher les services de la Protection civile des entreprises environnantes.

Deux espaces publics réaménagés à Bouskoura et Tamaris

Parmi les projets inaugurés figurent également des espaces dédiés à la détente et aux loisirs. À Bouskoura, des travaux de réaménagement ont été menés sur 6.735 m² au niveau de l’espace Manabii Oued Bouskoura.

On y trouve une fontaine, des arches architecturales, des espaces verts, des terrains de pétanque et des kiosques. L’ambition est de rendre le site plus attractif et d’offrir aux habitants un cadre propice à la promenade, à la détente et aux rencontres, avec de meilleures conditions d’accueil pour les visiteurs.

Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau de la commune de Bouskoura. Le projet est financé conjointement par la wilaya de la région Casablanca-Settat et la commune de Bouskoura.

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La société de développement local Nouaceur Développement en assure l’accompagnement technique en qualité de maître d’ouvrage délégué. L’opération vise à améliorer le paysage urbain et à revaloriser les espaces publics, grâce à la mobilisation des différents partenaires publics en faveur des infrastructures et des équipements de proximité.

À Tamaris, une nouvelle place publique de 7.850 m² a également été inaugurée. Dédiée aux activités sportives, aux loisirs et à la détente, elle comprend des terrains de proximité pour le football et le padel, des espaces de jeux, des aménagements paysagers adaptés au caractère côtier de la région, un éclairage urbain ainsi qu’un parcours de santé. Ce nouvel espace doit diversifier les possibilités de loisirs offertes aux habitants et favoriser la pratique sportive dans un cadre accessible et convivial.

Le préscolaire et l’insertion professionnelle au programme

Sur le plan éducatif, la province a également inauguré une nouvelle unité de préscolaire, baptisée «Sh’abat». Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dédié à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

La structure a pour but d’accompagner la généralisation du préscolaire et de renforcer l’égalité des chances. Elle doit aussi consolider l’offre éducative existante et favoriser le développement du capital humain dès le plus jeune âge.

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La question de l’emploi des jeunes a elle aussi été abordée. Une cérémonie de signature des contrats d’insertion s’est tenue pour la quatrième promotion formée aux métiers de l’aéronautique, dans le cadre de la troisième phase de l’INDH.

Destiné aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, diplômés ou non, ce dispositif leur offre une seconde chance en facilitant leur insertion dans le secteur aéronautique. Le choix de cette filière trouve un écho particulier à Nouaceur, où sont installées plusieurs entreprises et zones industrielles spécialisées dans ce domaine.

Une dynamique de développement à l’échelle de la province

Ces projets sont répartis sur les cinq communes de la province et couvrent des secteurs variés, des infrastructures routières aux équipements sociaux, éducatifs et sportifs, sans oublier le commerce et l’insertion professionnelle.

Pilotées par le gouverneur Jalal Benhayoun, ces opérations reposent sur l’implication de plusieurs acteurs autour de programmes intégrés, à la fois sociaux, éducatifs, sportifs et économiques. Elles s’inscrivent dans la vision du roi Mohammed VI, qui prône l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et un développement territorial harmonieux.