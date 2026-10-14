Aéronautique: tuyaux techniques et pièces moulées bientôt produits par Masterduct Morocco à Nouaceur

Masterduct Morocco, nouvelle société du groupe allemand Masterflex, entre dans la dernière ligne droite avant le lancement de sa production. La construction du site et l’industrialisation sont toutes deux dans leur phase finale.

Selon l’entreprise, l’installation des équipements de production, la préparation des procédés de fabrication ainsi que les activités de préparation opérationnelle progressent en vue du démarrage de la production, prévu au quatrième trimestre 2026.

Implantée au sein de la zone industrielle Midparc à Nouaceur, Masterduct Morocco développe actuellement une unité industrielle d’une superficie d’environ 4.000 m².

Le site de Masterduct Morocco produira des tuyaux techniques, des systèmes de connexion et des pièces moulées en élastomères et en textiles spécifiques. L’entreprise en assurera la conception et la vente. Le secteur aérospatial, aux exigences élevées, constitue sa cible principale.

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Masterduct Morocco s’appuiera sur Matzen & Timm, société allemande du groupe Masterflex spécialisée dans les applications aéronautiques. Elle veut associer l’ingénierie allemande et les standards de fabrication aéronautiques aux compétences marocaines.

Présenté lors du Marrakech Air Show, le projet marque la première participation de l’entreprise à ce rendez-vous. La huitième édition du salon s’est tenue du 7 au 10 octobre et a réuni près de 200 exposants venus de 27 pays.

Pour Amine Iraoui, directeur général de Masterduct Morocco, «notre ambition est de développer au Maroc une unité de production aéronautique compétitive et fiable, en associant l’expertise de l’ingénierie allemande aux compétences et au savoir-faire industriel marocain, tout en contribuant au développement continu de l’écosystème aéronautique national».

Cette implantation répond à la stratégie du groupe, explique Peter Bremer, directeur général de Matzen & Timm et de Masterduct. «La création de Masterduct Morocco représente une étape importante dans le renforcement de notre présence industrielle à l’international et le développement à long terme de nos activités aéronautiques», a-t-il indiqué, relevant que l’usine permettra de «mieux accompagner nos clients et renforcer notre compétitivité».