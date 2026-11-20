À Rabat, les démolitions se poursuivent dans le quartier de l’Océan dans le cadre d’un vaste projet de réaménagement urbain. (Y.MANNAN/Le360)

Les opérations de démolition se poursuivent dans le quartier de l’Océan, à Rabat, dans le cadre d’un vaste programme de requalification urbaine engagé depuis 2024-2025.

Après avoir concerné les secteurs de Douar Laskar, du quartier Abkari et de Sania Gharbia, les démolitions se sont étendues à plusieurs axes, notamment la rue de Naples, l’avenue Abdelkrim El Khattabi et le boulevard Mustapha Assayeh. Habitations, commerces et locaux professionnels sont concernés par ces opérations.

Selon des riverains, ces interventions s’inscrivent dans les projets de réaménagement de la capitale, notamment de son front de mer, à l’approche de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

«C’est un chantier ambitieux qui apportera une valeur ajoutée à Rabat, à condition de respecter les droits des habitants et les objectifs du projet», estime Soufiane, un résident du quartier.

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La question des indemnisations demeure toutefois au cœur des préoccupations. Selon des informations non officiellement confirmées, les montants évoqués atteindraient 13.000 dirhams par mètre carré pour les biens titrés et 10.000 dirhams pour ceux disposant d’actes adoulaires.

Des solutions de relogement, notamment à Témara ou dans d’autres secteurs périphériques, auraient également été envisagées pour certains ménages vulnérables ou occupant des logements insalubres.