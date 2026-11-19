Vue sur le port de plaisance de Bouregreg Marina, à Salé, où yachts et voiliers sont amarrés. (Y.Mannan/Le360)

À l’embouchure du Bouregreg, entre Rabat et Salé, la marina et les nouveaux aménagements de la corniche redessinent le paysage des berges du fleuve. Port de plaisance, promenades piétonnes, espaces verts et équipements de loisirs composent désormais un ensemble urbain tourné vers le fleuve et l’océan Atlantique.

Située sur la rive droite du fleuve, du côté de Salé, la Marina Bouregreg s’articule autour d’un bassin de plaisance destiné à l’accueil et à l’amarrage des bateaux. Elle s’inscrit dans un ensemble immobilier et touristique comprenant des résidences, des commerces et des espaces de restauration. Le port dispose également d’installations et de services dédiés aux plaisanciers.

À proximité, la corniche offre un nouvel espace de promenade le long des berges, avec des cheminements piétons, des espaces paysagers et des aménagements destinés à faciliter l’accès au fleuve. Des quais accueillent également les embarcations assurant les traversées fluviales ainsi que les petites unités de pêche artisanale.

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Situé non loin du pont Hassan-II, cet ensemble bénéficie d’un panorama sur plusieurs monuments emblématiques de Rabat, notamment la tour Hassan et la kasbah des Oudayas. À la jonction du fleuve et de l’Atlantique, ces aménagements participent à la requalification des berges du Bouregreg et au renforcement de leur vocation touristique et récréative.