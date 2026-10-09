Rabat sur M6: le nouveau visage de la capitale mis à l’honneur par l’émission «Un jour, un doc»

Vue sur le Théâtre Royal et la Tour Mohammed VI près du Bouregreg à Rabat (Y.Mannan/Le360).

Le magazine d’après-midi «Un jour, un doc» sur M6 met à l’honneur Rabat à travers un documentaire inédit de 47 minutes réalisé par Rabah Aït-Hamadouche. Produit par Yannis Chebbi et Michael Kazan pour Electron Libre Productions (Mediawan), le reportage diffusé ce vendredi 9 octobre s’immerge dans les coulisses des chantiers et des lieux emblématiques qui façonnent le visage contemporain de la ville.

Le documentaire s’appuie sur des accès exclusifs pour dévoiler des infrastructures majeures situées le long de la vallée du Bouregreg. Les caméras s’introduisent notamment au sommet de la Tour Mohammed VI pour faire découvrir le Waldorf Astoria Rabat Salé, nouvelle enseigne d’hôtellerie de luxe.

Parallèlement, le film pousse les portes du nouveau Théâtre Royal de Rabat, œuvre architecturale signée Zaha Hadid, appelée à devenir l’un des repères culturels majeurs de la région. À travers les témoignages de celles et ceux qui font vivre ces établissements, le reportage illustre l’équilibre entre préservation du patrimoine et développement d’une offre touristique de haut standing.

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La diffusion de ce sujet offre une vitrine stratégique auprès du public français. Le magazine «Un jour, un doc» réalise de solides performances d’audience, enregistrant en septembre 2026 son meilleur mois historique hors période estivale (8% de part d’audience globale et 12% sur la tranche des 25-49 ans).

Pour l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ce type de couverture audiovisuelle à forte audience contribue directement à renforcer la désirabilité de la destination auprès des voyageurs internationaux et à soutenir le rayonnement touristique du Maroc.