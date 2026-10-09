Tourisme

Rabat sur M6: le nouveau visage de la capitale mis à l’honneur par l’émission «Un jour, un doc»

Vue sur le Théâtre Royal et la Tour Mohammed VI près du Bouregreg à Rabat (Y.Mannan/Le360).

Par La Rédaction
Le 09/10/2026 à 13h50

VidéoLa chaîne française M6 diffuse, ce vendredi 9 octobre, un documentaire de 47 minutes consacré à Rabat dans son émission «Un jour, un doc». Réalisé par Rabah Aït-Hamadouche, ce reportage explore la métamorphose urbaine, culturelle et touristique de la capitale. À travers des accès exclusifs au chantier emblématique de la Tour Mohammed VI et au nouveau Théâtre Royal, le film met en lumière les acteurs et les projets d’envergure qui redéfinissent l’attractivité internationale de la ville.

Le magazine d’après-midi «Un jour, un doc» sur M6 met à l’honneur Rabat à travers un documentaire inédit de 47 minutes réalisé par Rabah Aït-Hamadouche. Produit par Yannis Chebbi et Michael Kazan pour Electron Libre Productions (Mediawan), le reportage diffusé ce vendredi 9 octobre s’immerge dans les coulisses des chantiers et des lieux emblématiques qui façonnent le visage contemporain de la ville.

Le documentaire s’appuie sur des accès exclusifs pour dévoiler des infrastructures majeures situées le long de la vallée du Bouregreg. Les caméras s’introduisent notamment au sommet de la Tour Mohammed VI pour faire découvrir le Waldorf Astoria Rabat Salé, nouvelle enseigne d’hôtellerie de luxe.

Parallèlement, le film pousse les portes du nouveau Théâtre Royal de Rabat, œuvre architecturale signée Zaha Hadid, appelée à devenir l’un des repères culturels majeurs de la région. À travers les témoignages de celles et ceux qui font vivre ces établissements, le reportage illustre l’équilibre entre préservation du patrimoine et développement d’une offre touristique de haut standing.

Lire aussi : Voyages en 2026: Rabat s’impose comme l’une des destinations incontournables selon «Time Out»

La diffusion de ce sujet offre une vitrine stratégique auprès du public français. Le magazine «Un jour, un doc» réalise de solides performances d’audience, enregistrant en septembre 2026 son meilleur mois historique hors période estivale (8% de part d’audience globale et 12% sur la tranche des 25-49 ans).

Pour l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ce type de couverture audiovisuelle à forte audience contribue directement à renforcer la désirabilité de la destination auprès des voyageurs internationaux et à soutenir le rayonnement touristique du Maroc.

Par La Rédaction
Le 09/10/2026 à 13h50
#Rabat#Tourisme#Culture#émission de télévision#M6#Onmt

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