Parution. La médina de Rabat se découvre au fil de quatre parcours

Et si, pour découvrir une médina, il fallait commencer par prendre le temps de la regarder? C’est l’approche proposée par les Éditions Bouillon de Culture avec «La médina de Rabat», un ouvrage conçu comme un guide de découverte, mais aussi comme un outil de transmission du patrimoine.

Dirigé par l’éditrice Rita Baddou, le projet se présente sous la forme de deux livrets complémentaires. Le premier, «Regard sur la médina de Rabat», revient sur l’histoire, la topographie et les particularités architecturales de la vieille ville. Portes, maisons traditionnelles, détails ornementaux: le lecteur est invité à observer ce qui compose l’identité de la médina et à mieux comprendre son architecture.

Quatre parcours dans la médina de Rabat

Le second livret, «4 parcours dans la médina de Rabat», propose de passer de la lecture à la promenade. Quatre itinéraires, accessibles aux enfants comme aux adultes, permettent de parcourir la médina en portant une attention particulière aux éléments présentés dans le premier livret. L’idée est simple: lever les yeux, observer, reconnaître et, surtout, créer un rapport plus attentif avec le lieu.

L’ouvrage ne réduit ainsi pas la médina à un décor historique. Il la présente comme un espace toujours habité, marqué par des mémoires, des pratiques, des savoir-faire et une architecture qui raconte des siècles d’histoire.

Regards sur la médina de Rabat

Derrière cette publication se trouvent l’auteure et illustratrice Emmanuelle Peckre et l’auteure et photographe Karine Hazera. Leur travail a bénéficié d’une relecture scientifique de Nabil Rahmouni et Maria El Glaoui, tandis que la préface est signée Salima S. El Mandjra. Les illustrations et photographies sont signées Emmanuelle Peckre, Karine Hazera et Damien Hazera.

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«Nous avons sans doute écrit l’ouvrage que nous aurions aimé avoir, lorsque nous avons découvert la médina de Rabat, pour guider nos pas et nos yeux», expliquent Karine Hazera et Emmanuelle Peckre.

Arrivées au Maroc en 2000 et installées à Rabat depuis 2003, les deux auteures entretiennent avec la capitale un rapport particulier. Architecte de formation et passionnée notamment par les cartes, les plans et l’architecture, Karine Hazera s’intéresse aux lieux et aux ambiances urbaines. Ergothérapeute de formation, Emmanuelle Peckre pratique également le dessin et la peinture et s’est déjà intéressée à la transmission du patrimoine marocain auprès du jeune public.

Avec cette publication, Bouillon de Culture poursuit sa collection «Découverte», consacrée à une meilleure connaissance de l’histoire et du patrimoine marocains. Le livre s’adresse aussi bien aux habitants de Rabat qu’aux visiteurs, aux familles, aux enseignants et aux étudiants.

La médina de Rabat est disponible en librairie au prix de 400 dirhams pour les deux livrets, qui ne sont pas vendus séparément. Chacun compte 177 pages. L’ouvrage est destiné au grand public, et accessible dès l’âge de 10 ans.

Points de vente

Rabat :

-Librairie Livre-moi

-Librairie Kalila wa Dimna

-Librairie Carrefour des livres

-Librairie Livre service

-Librairie Alfia

-Galerie Nouiga

-Le 17 Océan

-Be on 6th

Casablanca :

-Librairie Livre-moi

-Librairie Carrefour des livres

-Librairie Porte d’Anfa

-Librairie Blom Books

Tanger :

-Librairie Les insolites

Agadir :

-Librairie Al Mouggar