À Rabat, le Chellah enrichit son parcours avec de nouvelles animations culturelles

Le site historique du Chellah, à Rabat, sur la rive gauche du fleuve Bouregreg. (Y.Mannan/Le360)

Diverses activités culturelles sont organisées sur le site historique du Chellah afin de mieux accompagner les touristes, notamment étrangers, venus découvrir ce patrimoine marocain.

Cette semaine, les organisateurs ont notamment mis en place une exposition consacrée au patrimoine du zellige marocain, une présentation virtuelle en 3D de la médersa coranique ainsi qu’un espace bibliothèque invitant les visiteurs à découvrir de nombreux ouvrages.

«Nous allons continuer à programmer des activités variées pour mieux faire connaître le site du Chellah et le patrimoine culturel marocain», a indiqué un responsable du site.

Selon lui, ce dynamisme culturel contribue à attirer un flux important de touristes nationaux et étrangers et permet d’offrir une expérience plus complète aux visiteurs.

Situé à Rabat, sur la rive gauche du fleuve Bouregreg, le site du Chellah est entouré de remparts emblématiques datant de l’époque mérinide. Ses vestiges témoignent de plusieurs périodes de l’histoire du lieu, depuis l’ancienne cité antique de Sala Colonia jusqu’à la vaste nécropole mérinide de Chellah durant l’époque médiévale.

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Le parcours de visite est également agrémenté de panneaux informatifs et d’orientation permettant aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire et l’organisation du site.

Des espaces de détente, notamment des cafés et des restaurants, complètent les installations proposées au public.

En associant patrimoine archéologique et programmation culturelle, le Chellah cherche ainsi à renouveler l’expérience de visite tout en mettant davantage en valeur la richesse historique et artistique du Maroc auprès du public national et international.