Chellah: «Nostalgia, l’âme du temps», l’histoire du Maroc racontée par les arts de la scène

Nostalgia, l’âme du temps , création scénique présentée dans l'enceinte de la Kasbah des Oudayas, à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

La représentation théâtrale et musicale «Nostalgia, l’âme du temps», donnée jeudi soir dans l’enceinte de la Kasbah des Oudayas, a proposé une relecture immersive des grandes séquences de l’histoire du Maroc, mettant en scène la richesse du patrimoine matériel et immatériel national. Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette manifestation se poursuit jusqu’au 5 juillet et plonge le public au cœur des grandes épopées qui ont façonné la civilisation marocaine.

Le metteur en scène, Amine Nassour, a rappelé qu’il s’agit de la quatrième édition des spectacles «Nostalgia» présentés au Chellah. Cette nouvelle mouture enrichit le dispositif scénographique avec de nouveaux tableaux historiques et accueille plusieurs artistes rejoignant l’aventure artistique. Plus de 300 artistes, comédiens, musiciens, danseurs et techniciens, issus notamment de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), ont été mobilisés pour cette production.

Selon lui, «des vétérans et de jeunes artistes se retrouvent au Chellah pour raconter l’histoire de ce site, depuis la période romano-amazighe jusqu’à l’État mérinide, dont les vestiges témoignent encore aujourd’hui de la richesse patrimoniale».

Le metteur en scène souligne que cette fresque historique conjugue fidélité aux faits et liberté de création, grâce à une dramaturgie qui restitue les événements tout en leur donnant une dimension narrative et émotionnelle capable de captiver le public.

L’acteur de théâtre et de cinéma Amine Talidi interprète, quant à lui, Paulinus, un chef romain chargé de rencontrer Adémon, chef amazigh. Pour lui, «Nostalgia» a pour vocation de transmettre l’histoire au plus grand nombre à travers une mise en scène accessible, tout en contribuant à la préservation de la mémoire collective et du patrimoine historique.

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Déployé dans plusieurs villes du Royaume, ce concept s’inscrit dans une stratégie de valorisation du tourisme culturel. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a d’ailleurs souligné l’engouement suscité par cette programmation, dont les billets se sont écoulés en moins de 24 heures après leur mise en vente.

À travers «Nostalgia, l’âme du temps», le Maroc poursuit le développement d’une nouvelle offre culturelle fondée sur des expériences immersives de grande envergure. Entre spectacles historiques monumentaux et grands rendez-vous musicaux réunissant des dizaines de milliers de spectateurs autour des répertoires des années 1980 à 2000, cette programmation illustre la montée en puissance des industries culturelles et créatives comme levier d’attractivité touristique et de valorisation du patrimoine.