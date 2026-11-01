Société

À Salé, la grande corniche prochainement inaugurée

Les travaux de la grande corniche de Salé touchent à leur fin. (Y.MANNAN/LE360)

Promenade, transport urbain et pêche artisanale sont au cœur de ce projet d’urbanisme piloté par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/11/2026 à 18h05

La ville de Salé s’apprête à inaugurer sa grande corniche, édifiée sur la rive nord de l’oued Bouregreg, près de son embouchure dans l’océan Atlantique. Les travaux de ce chantier ont commencé dernièrement sous la direction de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg.

Les grands ouvrages ont intéressé le terrassement de la rive, sur plusieurs centaines de mètres, et l’installation de longues allées de promenade piétonne ainsi qui d’espaces verts et de zones de détente et de loisirs.

L’agence a récemment équipé la corniche de trois toilettes publiques. Le projet de corniche intègre un quai d’embarquement pour les passagers ainsi qu’un autre quai destiné aux barques de pêche artisanale. L’objectif principal du projet vise à rapprocher les deux rives et à faciliter la circulation entre Salé et Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/11/2026 à 18h05
#Salé#Rabat#corniche#Aménagement#Urbanisme#Océan Atlantique#Bouregreg#transport#Pêche

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