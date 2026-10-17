Société

La nouvelle corniche de Salé bientôt achevée

La nouvelle corniche de Salé sur la rive du Bouregreg. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/10/2026 à 18h00

VidéoLa nouvelle corniche de Salé, sur la rive nord du Bouregreg, est presque achevée. Salué sur place, cet aménagement suscite aussi des attentes en matière d’entretien.

La nouvelle corniche de Salé entre dans sa dernière phase d’aménagement. Les travaux de terrassement et la création des espaces verts sont presque achevés.

Réalisé sur la rive nord du Bouregreg, à proximité de son embouchure, le projet comprend une longue promenade piétonne, un quai d’embarquement pour les passagers et un second destiné aux barques de pêche artisanale. L’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB) en assure la maîtrise d’ouvrage.

Interrogées par Le360, les personnes rencontrées sur place saluent un nouvel espace qui renforce l’attractivité de la ville. Elles insistent toutefois sur la nécessité d’un entretien régulier pour préserver la qualité des aménagements.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/10/2026 à 18h00
#Rabat-Salé#corniche#Aménagement#Infrastructures#L’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg

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