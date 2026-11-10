Culture

Nouvelle distinction internationale pour le site historique du Chellah

Chellah.

Le patrimoine de Rabat à l’honneur. Le Chellah se hisse au premier rang africain et à la 35ème place mondiale du classement 2026 des châteaux et forteresses établi par Worldworthy, un palmarès qui s’appuie notamment sur les retours des visiteurs.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2026 à 20h47

Le site archéologique du Chellah, à Rabat, figure au 35ème rang mondial et à la première place en Afrique dans le classement 2026 des «Châteaux et forteresses» de Worldworthy. Ce palmarès, qui réunit cent sites dans quarante pays, lui attribue un score de 9,27 sur 10, sur la base de données arrêtées au 4 novembre.

Pour un responsable du département de la Culture, cette reconnaissance témoigne «du rayonnement international croissant du Chellah et vient couronner les efforts engagés pour sa préservation, sa valorisation et son attractivité touristique et culturelle».

Éditeur indépendant de classements internationaux, Worldworthy publie «The Worldworthy 100», une collection de palmarès consacrés à des lieux patrimoniaux, des destinations et des établissements touristiques ou gastronomiques. L’éditeur présente l’édition 2026 comme sa première: il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un rendez-vous annuel établi.

Lire aussi : À Rabat, le Chellah enrichit son parcours avec de nouvelles animations culturelles

La méthode annoncée repose sur un modèle de notation propriétaire, le «Worldworthy Index». Celui-ci exploite les notes et les avis publiés en ligne, ainsi que la présence des sites dans les guides internationaux, la presse et les registres publics et professionnels. Les données sont ensuite examinées par une équipe éditoriale avant publication.

Selon Worldworthy, ce dispositif permet de comparer les lieux à partir de l’expérience rapportée par les visiteurs et de leur reconnaissance dans différentes sources. Le palmarès relève ainsi d’une évaluation éditoriale et algorithmique, plutôt que d’un vote du public ou d’une distinction attribuée par un jury patrimonial.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2026 à 20h47
#Rabat#Archéologie#sites historiques#Chellah

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