Société

Rabat: menacés de délocalisation, des marchands ambulants exigent des alternatives

À droite, le nouveau marché conçu pour abriter les marchands de légumes ambulants (Y.Mannan.Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/11/2026 à 11h30

VidéoÀ Rabat, l’éventuel transfert des marchands ambulants de la place de Londres vers un marché communal suscite attentes et interrogations. Si des riverains espèrent retrouver des accès dégagés et un quartier plus propre, les commerçants réclament une réinstallation organisée qui préserve leur activité.

À Rabat, les marchands ambulants de la place de Londres, dans le quartier de l’Océan, réclament des précisions sur leur éventuel transfert vers un marché communal récemment construit à proximité. Installés depuis plusieurs décennies sur cet espace public, ils souhaitent qu’une opération de relocalisation préserve leurs conditions d’activité.

Selon les témoignages recueillis sur place par Le360, une centaine de commerçants seraient concernés. Des informations persistantes circulent sur leur prochain départ et leur installation dans un marché situé près du cimetière des Martyrs, aux abords de Bab El Alou. Les modalités de cette réinstallation restent toutefois à confirmer.

Pour certains riverains, le regroupement des étals dans un espace aménagé permettrait d’améliorer la circulation et la propreté du quartier. «La place de Londres est devenue encombrée. Les accès sont difficiles et les déchets s’accumulent dans les rues alentour», déplore une habitante interrogée par Le360, favorable au transfert.

Un commerçant insiste, pour sa part, sur la nécessité d’accompagner les vendeurs concernés. «Le transfert doit être bien organisé et préserver les droits des marchands ambulants. Un marché communal de proximité pourrait constituer une bonne solution», estime-t-il.

L’enjeu consiste ainsi à réorganiser l’occupation de l’espace public tout en permettant aux commerçants de poursuivre leur activité dans des conditions adaptées.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/11/2026 à 11h30
#Rabat#marchands#informel#fruits et légumes

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