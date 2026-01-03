Société

Météo. Orages, vent puissant et baisse des températures ce samedi 3 janvier 2026

Arbres enneigés. 

Arbres enneigés.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 3 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/01/2026 à 05h57

- Fortes pluies et averses orageuses sur le Souss, Abda et Chiadma.

- Pluies et averses sur la moitié Nord du pays et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Côtes et les plaines atlantiques nord et centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud du pays.

- Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux au-delà de 1800 M.

- Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, 16/18°C sur les provinces sahariennes et de 12/17°C partout ailleurs.

- Température diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Intempéries: le ministère du Transport exhorte les usagers à la prudence sur les routes

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 3 janvier 2026 :

Oujda min 12 max 18

Bouarfa min 8 max 15

Al Hoceima min 15 max 19

Tétouan min 12 max 17

Sebta min 15 max 16

Mellilia min 12 max 18

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 13 max 19

Rabat min 14 max 19

Casablanca min 13 max 18

El Jadida min 12 max 19

Settat min 10 max 16

Safi min 13 max 18

Khouribga min 8 max 12

Béni Mellal min 8 max 17

Marrakech min 10 max 18

Meknès min 09 max 16

Fès min 10 max 17

Ifrane min 2 max 8

Taounate min 11 max 16

Errachidia min 7 max 10

Ouarzazate min 12 max 14

Agadir min 14 max 18

Essaouira min 14 max 18

Laâyoune min 16 max 21

Es-Semara min 16 max 22

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 14 max 24

Lagouira min 17 max 21

Midelt min 5 max 11.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/01/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#neige#Vague de froid#Climat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vigilance rouge à Essaouira: risques de tempête et fortes pluies

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir se mobilise avant l’arrivée prévue de la tempête Francis

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: réunion du Comité provincial de veille d’Essaouira

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le phénomène de la «goutte froide» expliqué par le climatologue Saïd Karouk

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le ministère du Transport exhorte les usagers à la prudence sur les routes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Niveau de vigilance rouge: Suspension des cours à Essaouira et Agadir Ida-Outanane

Articles les plus lus

1
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
2
Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026
3
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
4
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
5
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
6
Regragui et la théorie du bouc émissaire
7
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
8
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
Revues de presse

Voir plus