Météo. Orages, vent puissant et baisse des températures ce samedi 3 janvier 2026

- Fortes pluies et averses orageuses sur le Souss, Abda et Chiadma.

- Pluies et averses sur la moitié Nord du pays et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Côtes et les plaines atlantiques nord et centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud du pays.

- Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux au-delà de 1800 M.

- Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, 16/18°C sur les provinces sahariennes et de 12/17°C partout ailleurs.

- Température diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Intempéries: le ministère du Transport exhorte les usagers à la prudence sur les routes

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 3 janvier 2026 :

– Oujda min 12 max 18

– Bouarfa min 8 max 15

– Al Hoceima min 15 max 19

– Tétouan min 12 max 17

– Sebta min 15 max 16

– Mellilia min 12 max 18

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 13 max 19

– Rabat min 14 max 19

– Casablanca min 13 max 18

– El Jadida min 12 max 19

– Settat min 10 max 16

– Safi min 13 max 18

– Khouribga min 8 max 12

– Béni Mellal min 8 max 17

– Marrakech min 10 max 18

– Meknès min 09 max 16

– Fès min 10 max 17

– Ifrane min 2 max 8

– Taounate min 11 max 16

– Errachidia min 7 max 10

– Ouarzazate min 12 max 14

– Agadir min 14 max 18

– Essaouira min 14 max 18

– Laâyoune min 16 max 21

– Es-Semara min 16 max 22

– Dakhla min 17 max 23

– Aousserd min 14 max 24

– Lagouira min 17 max 21

– Midelt min 5 max 11.