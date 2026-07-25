Météo. Le mercure recule, sauf dans l’Oriental, le Souss et le Sud-Est ce samedi 25 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées sur l’Oriental.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasses sables par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas et les plaines atlantiques nord et centre et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/24°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à localement belle sur le Détroit, peu agitée au nord de Safi, agitée à forte ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 25 juillet 2026:
– Oujda min 23 max 33
– Bouarfa min 23 max 40
– Al Hoceima min 24 max 32
– Tétouan min 22 max 30
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 26 max 29
– Tanger min 21 max 25
– Kénitra min 18 max 28
– Rabat min 19 max 25
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 20 max 25
– Settat min 17 max 30
– Safi min 19 max 31
– Khouribga min 16 max 33
– Béni Mellal min 23 max 37
– Marrakech min 21 max 37
– Meknès min 18 max 31
– Fès min 20 max 31
– Ifrane min 19 max 31
– Taounate min 20 max 35
– Errachidia min 27 max 40
– Ouarzazate min 20 max 40
– Agadir min 18 max 28
– Essaouira min 22 max 34
– Laâyoune min 20 max 29
– Es-Semara min 20 max 36
– Dakhla min 18 max 28
– Aousserd min 22 max 44
– Lagouira min 20 max 28
– Midelt min 21 max 35.