Météo. Le mercure recule, sauf dans l’Oriental, le Souss et le Sud-Est ce samedi 25 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées sur l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasses sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas et les plaines atlantiques nord et centre et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/24°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à localement belle sur le Détroit, peu agitée au nord de Safi, agitée à forte ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 25 juillet 2026:

– Oujda min 23 max 33

– Bouarfa min 23 max 40

– Al Hoceima min 24 max 32

– Tétouan min 22 max 30

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 26 max 29

– Tanger min 21 max 25

– Kénitra min 18 max 28

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 17 max 30

– Safi min 19 max 31

– Khouribga min 16 max 33

– Béni Mellal min 23 max 37

– Marrakech min 21 max 37

– Meknès min 18 max 31

– Fès min 20 max 31

– Ifrane min 19 max 31

– Taounate min 20 max 35

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 20 max 40

– Agadir min 18 max 28

– Essaouira min 22 max 34

– Laâyoune min 20 max 29

– Es-Semara min 20 max 36

– Dakhla min 18 max 28

– Aousserd min 22 max 44

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 21 max 35.