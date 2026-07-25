Société

Météo. Le mercure recule, sauf dans l’Oriental, le Souss et le Sud-Est ce samedi 25 juillet

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 25 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/07/2026 à 05h56

- Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées sur l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasses sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas et les plaines atlantiques nord et centre et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/24°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à localement belle sur le Détroit, peu agitée au nord de Safi, agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 25 juillet 2026:

Oujda min 23 max 33

Bouarfa min 23 max 40

Al Hoceima min 24 max 32

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 26 max 29

Tanger min 21 max 25

Kénitra min 18 max 28

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 20 max 25

Settat min 17 max 30

Safi min 19 max 31

Khouribga min 16 max 33

Béni Mellal min 23 max 37

Marrakech min 21 max 37

Meknès min 18 max 31

Fès min 20 max 31

Ifrane min 19 max 31

Taounate min 20 max 35

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 20 max 40

Agadir min 18 max 28

Essaouira min 22 max 34

Laâyoune min 20 max 29

Es-Semara min 20 max 36

Dakhla min 18 max 28

Aousserd min 22 max 44

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 21 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/07/2026 à 05h56
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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