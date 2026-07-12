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Canicule: plus d’un tiers des Français sous vigilance rouge, prolongée lundi

une maison détruite par un incendie à Rodes, près d'Ille-sur-Têt, dans le département des Pyrénées-Orientales (sud de la France), le 7 juillet 2026. (Photo de Jean-Christophe MILHET / AFP). AFP or licensors

Plus d’un tiers des Français sera soumis dimanche au niveau maximal d’alerte caniculaire de Météo-France étendu à 37 départements de France métropolitaine, une intensification de la vague de chaleur qui fait craindre la propagation des incendies qui touchent le pays.

Par Le360 (avec AFP)
Le 12/07/2026 à 08h00

Dès la nuit de samedi à dimanche, quelque 26 millions de Français seront sous vigilance rouge, selon un calcul de l’AFP à partir des données annuelles de l’Insee.

À l’ensemble de la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore le Centre-Val de Loire, Météo-France ajoute 13 départements s’étendant de la Bourgogne au Midi, à leur tour touchés par le niveau maximal, qui doivent être maintenus au moins toute la journée de lundi à ce stade, selon le dernier bulletin du prévisionniste.

Presque tout le reste du pays est placé en vigilance orange, hormis une dizaine de départements du Sud-Est et de la Corse, épargnés à ce stade par le troisième épisode de chaleur intense que subit le pays en deux mois, qui devrait persister jusqu’en milieu de semaine prochaine.

Samedi à 17H00, le mercure a atteint 40,2°C à Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche), 38,8°C à Saint-Girons (Ariège) et 38,6°C à Saintes, en Charente-Maritime, selon les relevés communiqués de Météo-France. Le thermomètre a tutoyé 37°C à Paris.

Dans ce contexte, les incendies se multiplient ces derniers jours, la plupart du temps «dus à une activité humaine», comme l’a rappelé Emmanuel Macron dans un message sur X, mettant en garde contre toute «inattention».

Plus de 25.000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année, soit près du double de 2025 sur la période, d’après la Sécurité civile.

Le tourisme et les rendez-vous festifs pâtissent de cette situation: à Paris, le préfet de police a fait annuler les très populaires bals des pompiers traditionnellement organisés dans les casernes les 13 et 14 juillet, de même que des événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés.

Ces conditions extrêmes ont d’ailleurs contraint les organisateurs du Tour de France cycliste à écourter l’étape de dimanche entre Malemort et Ussel, en Corrèze, une première à cause de la chaleur.

À Paris, la tour Eiffel a avancé à 16H00 samedi et dimanche sa fermeture, au lieu de 00H45, «en raison des fortes températures prévues», a annoncé samedi l’exploitant de l’emblématique monument, imité par les deux plus célèbres musées de la capitale, le Louvre et Orsay.

Et partout en France, de nombreuses villes ont d’ores et déjà renoncé aux feux d’artifice qui devaient être tirés pour la fête nationale.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues.

Par Le360 (avec AFP)
Le 12/07/2026 à 08h00
#canicule#France#Incendies

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