Loukkos: une nouvelle plateforme pour relancer la filière du cactus résistant à la cochenille

Les premiers plants de cactus résistants à la cochenille sont mis en terre sur la nouvelle plateforme agricole du Loukkos, appelée à approvisionner les agriculteurs du nord du Royaume. (S.Kadry/Le360)

Dans le bassin du Loukkos, plus précisément dans la commune de Lamrissa, au sud de Ksar El Kébir, une nouvelle plateforme agricole est en cours de déploiement pour accompagner la relance de la filière du cactus. Cette première exploitation est dédiée à la multiplication de plants de cactus résistants à la cochenille, le ravageur qui a décimé cette culture dans plusieurs régions du Royaume.

Aménagée par l’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos (ORMVAL), la plateforme a été dotée d’équipements techniques et logistiques destinés à en faire une station de référence pour la production de plants résistants dans le nord du Maroc.

Elle accueille actuellement une pépinière spécialisée dans la production de plants résistants, développés après plusieurs années de recherches menées par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).

Sur place, les travaux avancent avec l’aménagement de la plateforme, l’installation du réseau d’irrigation et la mise en place du système de goutte-à-goutte, adapté aux conditions agricoles de la région. Les premières plantations de cactus résistants ont déjà commencé, avec l’objectif de répondre aux besoins des agriculteurs de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et des régions voisines.

«Les plants qui sont actuellement mis en terre sur cette plateforme se caractérisent par leur résistance à la cochenille, un insecte qui a détruit de vastes superficies de cactus dans la région», explique Hachouma Lamini, cheffe du service du développement de la production végétale à la Direction régionale de l’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

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Selon elle, cette plateforme s’étend actuellement sur une superficie dépassant les deux hectares, avec une extension prévue prochainement pour atteindre cinq hectares. «L’objectif est de couvrir les besoins des agriculteurs des huit provinces de la région et d’accompagner le programme de remplacement des anciennes plantations par des variétés résistantes, dans le cadre de l’agriculture solidaire», précise-t-elle.

Avant la création de cette station, les plants résistants étaient acheminés depuis la plateforme de Zemamra relevant de l’INRA. Désormais, celle de Ksar El Kébir devrait jouer un rôle stratégique dans l’approvisionnement des exploitations agricoles du nord, notamment celles du Gharb.

«Cette plateforme permettra de rapprocher la production des plants des agriculteurs de la région et de renforcer la dynamique de réhabilitation de la filière cactus», souligne Hachouma Lamini, rappelant que les variétés utilisées sont issues de recherches scientifiques ayant permis de développer des plants capables de mieux résister aux attaques de la cochenille.

Pour le docteur Mohammed Sebbaghi, chef du département de protection des plantes à l’INRA et coordinateur national du programme de production du cactus résistant à la cochenille, la réussite de cette opération repose sur un suivi rigoureux durant les premières phases de croissance.

«Ces jeunes plants nécessitent un accompagnement particulier, notamment une irrigation localisée par goutte-à-goutte et une fertilisation tous les quinze jours, afin de garantir leur développement et leur adaptation aux conditions climatiques, notamment aux fortes températures», explique-t-il .

Au-delà de leur résistance, ces nouvelles variétés présentent également des atouts économiques. «Elles se distinguent par leur qualité et leur productivité. Elles peuvent être destinées à la consommation ainsi qu’à la valorisation, notamment grâce à l’huile extraite de leurs graines, dont le rendement varie entre 9 et 16», indique le responsable. Ces plants peuvent également servir à l’alimentation du bétail grâce à leurs qualités nutritionnelles.

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À travers cette plateforme, Ksar El Kébir rejoint ainsi le réseau national des stations dédiées au cactus résistant à la cochenille. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030», visant à restaurer cette filière fortement touchée ces dernières années.

Au-delà du bassin du Loukkos, cette plateforme participe à un vaste programme national de relance de la filière. D’ici à la mi-2030, le ministère de l’Agriculture prévoit de produire près de 17 millions de plants de cactus résistants à la cochenille. Quelque 7,7 millions sont déjà issus des 11 plateformes de multiplication opérationnelles dans le Royaume, avec pour ambition de restaurer près de 120.000 hectares de cette culture emblématique d’ici à 2030.