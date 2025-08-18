Economie

Malgré le défi de la cochenille, la saison des figues de barbarie s’annonce prometteuse à Jerada

انطلاق موسم جني "الهندية" بإقليم جرادة وسط توقعات بمحصول استثنائي

Les agriculteurs d'une exploitation à Qanfouda récoltent des figues de barbarie. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 18/08/2025 à 12h00

VidéoDans la commune rurale de Guenfouda, province de Jerada, les premiers coups de sécateurs marquent le lancement de la saison de récolte des figues de barbarie. Optimistes, les producteurs jugent la récolte exceptionnelle et témoignent de leur vigilance face à l’invasion de la cochenille.

Dans une exploitation à Guenfouda, dans la province de Jerada, la récolte des figues de barbarie a débuté. Une perspective qui ravive l’espoir des agriculteurs, longtemps mis à mal par la propagation de la cochenille, ce parasite ayant décimé de vastes étendues de cactus au Maroc.

Abderrahmane Tighanimine, responsable d’une exploitation locale, témoigne: «Nous avons mobilisé 24 ouvriers pour assurer le ramassage et le rythme est bon. La commercialisation a déjà commencé, notamment vers l’Oriental, mais aussi jusqu’à Fès et Casablanca.»

Le producteur souligne que la réussite de cette saison est le fruit d’un travail acharné tout au long de l’année, particulièrement dans la lutte contre la cochenille et l’entretien des plantations. Les conditions climatiques ont également joué un rôle décisif. «Les pluies abondantes ont eu un impact très positif. L’eau de pluie reste de loin la meilleure pour améliorer la qualité du fruit, beaucoup plus que l’irrigation régulière» explique-t-il.

De son côté, Abderrahmane Anaflous, directeur provincial de l’agriculture à Jerada, confirme que la lutte contre la cochenille reste une priorité dans la région. «Nous avons sélectionné de nouveaux plants de figuiers de barbarie résistants à ce parasite. Leur mise en terre débutera dès l’année prochaine, avec l’objectif de réhabiliter plusieurs centaines d’hectares et de valoriser les terres marginales de la province,» indique-t-il.

Lire aussi : Le Maroc, un modèle de diversification économique en Afrique du Nord, selon la CNUCED

Cette culture, caractérisée par une faible empreinte hydrique, contribue de manière significative à la lutte contre les processus de désertification et représente un levier socio-économique majeur, en particulier par la création d’opportunités d’emploi pour les femmes en zones rurales. «Grâce à sa forte valeur ajoutée et à ses possibilités de transformation locale, la filière s’inscrit pleinement dans la stratégie du “Génération Green”. Elle contribue au soutien de la classe moyenne rurale et à la création de nouvelles perspectives pour les jeunes agriculteurs» souligne le responsable.

Si les prix des figues de barbarie connaissent actuellement une hausse en raison de la baisse de production liée à l’attaque parasitaire, les responsables assurent qu’ils redeviendront accessibles à mesure que les rendements s’amélioreront. «Nous espérons que ce projet devienne une véritable locomotive pour l’économie locale et un modèle de réussite en matière d’agriculture durable» conclut le directeur provincial.

Par Mohammed Chellay
Le 18/08/2025 à 12h00
#Jerada#Agriculture#Développement#irrigation#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pommes de terre: les exportations marocaines multipliées par près de 6 en 2024-2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Myrtilles marocaines: une percée qui bouscule le marché mondial

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Financement de l’économie: les secteurs qui profitent le plus du crédit bancaire

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pastèques: en dix ans, le Maroc a augmenté ses exportations de 155% vers la France

Articles les plus lus

1
Les poètes ont toujours raison
2
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
3
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
4
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
5
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
6
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
7
Les détails du projet de loi sur les animaux errants et pourquoi il est interdit de les nourrir
8
Chiens et chats errants entre fermeté et compassion
Revues de presse

Voir plus