Myrtilles marocaines: une percée qui bouscule le marché mondial

Le Maroc s’impose désormais comme l’un des cinq plus grands exportateurs de myrtilles au monde. Selon une étude du cabinet péruvien Fluctuante, le royaume a bondi de la 7ème à la 4ème place mondiale en seulement un an, avec 8% des exportations mondiales, à égalité avec l’Espagne et le Chili.

En 2024, le Maroc a expédié 83.000 tonnes de myrtilles, contre seulement 636 tonnes en 2009. Une progression spectaculaire, portée par un rythme de croissance annuel moyen de 43%, qui témoigne de la vitalité d’un secteur devenu hautement compétitif, selon les conclusions de cette étude rapportées par le site spécialisé EastFruit.

Des conditions idéales et une stratégie claire

Le Maroc dispose de nombreux atouts: un climat propice, marqué par des hivers doux et des étés secs favorisant plusieurs récoltes annuelles, ainsi que des sols particulièrement fertiles dans des régions telles que le Souss et l’Oriental, indique l’étude.

La proximité géographique avec l’Europe constitue un avantage stratégique majeur, permettant un acheminement rapide et garantissant une fraîcheur optimale des fruits. Parallèlement, l’adoption de technologies agricoles de pointe et de bonnes pratiques culturales a permis d’élever les standards de qualité et de satisfaire les exigences toujours plus strictes des marchés internationaux.

Un secteur structuré et tourné vers l’export

Ce qui n’était dans les années 1990 qu’une culture émergente est aujourd’hui une filière organisée et exportatrice. Les investissements et la vision stratégique ont renforcé la présence marocaine sur les marchés majeurs, notamment en Europe.

De nouvelles zones de production, comme Dakhla et certaines régions de l’Atlas, sont en cours de développement afin d’étendre la saison de récolte et de mieux répondre aux fenêtres de demande mondiale.

Cap sur l’Asie et le Moyen-Orient

Au-delà du marché européen, le Maroc ambitionne désormais de conquérir l’Asie et le Moyen-Orient. Les exportateurs adaptent leurs modèles économiques afin de mieux absorber la volatilité des prix et privilégient des relations commerciales directes avec leurs clients internationaux, renforçant ainsi leur ancrage sur ces nouveaux marchés stratégiques.

Si cette dynamique se maintient, le Maroc ne se contentera pas de consolider sa position sur ses marchés traditionnels; il pourrait également accroître son rôle et son influence au sein de la chaîne mondiale d’approvisionnement en myrtilles, souligne l’étude.