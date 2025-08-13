Economie

Myrtilles marocaines: une percée qui bouscule le marché mondial

Des barquettes de myrtilles produites au Maroc. (Photo d'illustration)

Fort d’une croissance fulgurante, soutenue par des conditions agro-climatiques idéales, le Maroc s’est imposé en un temps record parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de myrtilles. En 2024, le royaume a expédié 83.000 tonnes de ce fruit, confirmant son statut d’acteur clé sur un marché en pleine expansion.

Par Lahcen Oudoud
Le 13/08/2025 à 11h15

Le Maroc s’impose désormais comme l’un des cinq plus grands exportateurs de myrtilles au monde. Selon une étude du cabinet péruvien Fluctuante, le royaume a bondi de la 7ème à la 4ème place mondiale en seulement un an, avec 8% des exportations mondiales, à égalité avec l’Espagne et le Chili.

En 2024, le Maroc a expédié 83.000 tonnes de myrtilles, contre seulement 636 tonnes en 2009. Une progression spectaculaire, portée par un rythme de croissance annuel moyen de 43%, qui témoigne de la vitalité d’un secteur devenu hautement compétitif, selon les conclusions de cette étude rapportées par le site spécialisé EastFruit.

Des conditions idéales et une stratégie claire

Le Maroc dispose de nombreux atouts: un climat propice, marqué par des hivers doux et des étés secs favorisant plusieurs récoltes annuelles, ainsi que des sols particulièrement fertiles dans des régions telles que le Souss et l’Oriental, indique l’étude.

Lire aussi : Myrtilles fraîches: le Maroc établit un nouveau record à l’export

La proximité géographique avec l’Europe constitue un avantage stratégique majeur, permettant un acheminement rapide et garantissant une fraîcheur optimale des fruits. Parallèlement, l’adoption de technologies agricoles de pointe et de bonnes pratiques culturales a permis d’élever les standards de qualité et de satisfaire les exigences toujours plus strictes des marchés internationaux.

Un secteur structuré et tourné vers l’export

Ce qui n’était dans les années 1990 qu’une culture émergente est aujourd’hui une filière organisée et exportatrice. Les investissements et la vision stratégique ont renforcé la présence marocaine sur les marchés majeurs, notamment en Europe.

De nouvelles zones de production, comme Dakhla et certaines régions de l’Atlas, sont en cours de développement afin d’étendre la saison de récolte et de mieux répondre aux fenêtres de demande mondiale.

Cap sur l’Asie et le Moyen-Orient

Au-delà du marché européen, le Maroc ambitionne désormais de conquérir l’Asie et le Moyen-Orient. Les exportateurs adaptent leurs modèles économiques afin de mieux absorber la volatilité des prix et privilégient des relations commerciales directes avec leurs clients internationaux, renforçant ainsi leur ancrage sur ces nouveaux marchés stratégiques.

Si cette dynamique se maintient, le Maroc ne se contentera pas de consolider sa position sur ses marchés traditionnels; il pourrait également accroître son rôle et son influence au sein de la chaîne mondiale d’approvisionnement en myrtilles, souligne l’étude.

Par Lahcen Oudoud
Le 13/08/2025 à 11h15
#fruits et légumes#exportations#Commerce extérieur#Agriculture

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cultures des myrtilles marocaines: déjà quinze ans de succès, l’engouement ne se dément pas

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Exportations: les myrtilles marocaines confirment leur succès en Asie du Sud-Est

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pastèques: en dix ans, le Maroc a augmenté ses exportations de 155% vers la France

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tomates: le Maroc a multiplié par six ses exportations vers le Danemark en trois ans

Articles les plus lus

1
Très cher Maroc! (2)
2
Le Maroc et l’Afrique
3
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
4
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
5
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
6
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
7
De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna
8
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
Revues de presse

Voir plus