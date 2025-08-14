Pommes de terre: les exportations marocaines multipliées par près de 6 en 2024-2025

Les exportations marocaines de pommes de terre, en recul constant depuis 2019, renouent enfin avec la croissance. Entre juillet 2024 et mai 2025, le Royaume a expédié 42.900 tonnes de pommes de terre de consommation, pour une valeur de 14,9 millions de dollars.

Ce volume représente une multiplication par 5,7 fois par rapport à la campagne précédente, et 1,5 fois plus qu’en 2022-2023, rapporte le site spécialisé EastFruit.

Le précédent record remonte à la campagne 2018-2019, avec près de 100.000 tonnes exportées. Mais, année après année, les volumes ont reculé pour tomber à seulement 7.400 tonnes en 2023-2024, faisant chuter le Maroc du 28ème au 67ème rang mondial des exportateurs de pommes de terre.

Des exportations très saisonnières

La filière reste marquée par une forte saisonnalité, avec un pic d’expéditions entre juillet et septembre, puis un second entre février et avril. Toutefois, entre février 2023 et juillet 2024, les autorités marocaines avaient imposé un embargo sur les exportations vers l’Afrique de l’Ouest afin de protéger le marché local, stabiliser les prix et éviter une pénurie en période de faible production.

La structure des exportations marocaines de pommes de terre par pays pour la campagne 2024/25.

Durant cette période, les exportations marocaines se sont concentrées vers l’Europe, avec des volumes réduits. La levée de l’embargo, remplacé par un système de quotas, a permis un redémarrage des ventes vers les marchés ouest-africains.

L’Afrique de l’Ouest, moteur de la reprise

Au cours de la campagne 2024-2025, la Mauritanie et le Mali redeviennent les principaux débouchés du Maroc, représentant près de la moitié des volumes exportés. L’Espagne reste un marché clé, avec des expéditions en progression, tandis que la France, le Portugal, la Côte d’Ivoire et le Sénégal affichent aussi de fortes hausses. En revanche, les exportations destinées aux Pays-Bas, Burkina Faso et Niger reculent nettement.

Une reprise fragile mais porteuse d’opportunités

La remontée des exportations de pommes de terre illustre la capacité du Maroc à regagner des parts de marché après plusieurs années de repli. Le retour des débouchés ouest-africains est un facteur clé, car ces pays privilégient l’approvisionnement régional face aux aléas des chaînes logistiques mondiales.

Cependant, cette reprise reste fragile: la filière demeure dépendante des conditions climatiques, de la disponibilité en eau et des politiques commerciales des pays partenaires. L’instauration de l’embargo par le Maroc en 2023 a montré à quel point les producteurs marocains sont sensibles aux décisions réglementaires.