Tan-Tan: le cactus en danger de disparition

Les habitants de plusieurs localités de la province de Tan-Tan n’ont pas pu se réjouir de l’opération de plantation et de revitalisation des champs de cactus qui ont été décimés, ces dernières années, par la cochenille.

A peine avaient-ils cultivé ce fruit qu’ils ont été confrontés à un fléau susceptible de détruire à nouveau des milliers d’hectares, rapporte Al Akhbar du week-end (7 et 8 août). En effet, le ministère de l’Agriculture, via ses délégations provinciales et une entreprise privée, avait, dans le cadre d’un plan d’urgence, entamé la culture d’une nouvelle variété de graine de cactus résistante à la cochenille. Mais quelque temps après, les agriculteurs ont constaté que la plupart de ces plantations se développaient peu ou prou, à tel point que de vastes champs ont été détruits.

Des sources concordantes indiquent que la destruction de ces champs s’explique par l’absence de suivi et le manque d’irrigation régulière des plantations. Les agriculteurs sont d’autant plus inquiets que ces champs sont menacés par l’absence de précipitations. Selon les mêmes sources, les opérations de plantation de champs de cactus dans la région de Guelmim-Oued Noun s’inscrivent dans le cadre de l’agriculture solidaire inscrite dans la stratégie Génération Green 2020-2030.

Un plan d’action élaboré à la suite de la perte de vastes superficies de cactus très répandus dans les provinces de Sidi Ifni, Guelmim et Tan Tan, relaie Al Akhbar. La cochenille avait détruit 88.000 hectares de champs de cactus qui constituent le seul revenu financier pour les centaines de familles résidant dans les provinces précitées. En effet, des dizaines de coopératives auxquelles adhérent des centaines de producteurs de cactus ont arrêté leurs activités après que la cochenille a infesté toutes leurs plantations.