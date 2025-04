IA: quelles chances pour le Maroc et l’Afrique?

Alors que les technologies d’intelligence artificielle (IA) ne cessent de se déployer à l’échelle mondiale, l’Afrique commence à se positionner comme un acteur à part entière dans cette révolution. Dans un entretien avec Finances News Hebdo, Badr Boussabat, expert international en intelligence artificielle, explique que cette dynamique marque les prémices d’une véritable souveraineté technologique, mais aussi d’un possible levier d’inclusion économique.

Les projets liés à l’IA se multiplient sur le continent africain, révélant une volonté croissante d’indépendance technologique. «La souveraineté dans l’intelligence artificielle est fondamentale. Elle commence par la création d’un écosystème solide et d’entreprises ambitieuses», explique Badr Boussabat. Le salon Gitex Africa, organisé au Maroc, en est une parfaite illustration. De plus en plus de pays africains y affichent leurs ambitions, portées par un élan entrepreneurial et institutionnel.

Sur le plan réglementaire, l’Europe a fait un pas en avant avec son AI Act, mais les contours restent encore larges. «Il n’existe pas encore de cadre mondial unifié sur l’intelligence artificielle. L’AI Act européen reste une directive, pas une loi contraignante», rappelle l’expert. Si ce texte propose des lignes directrices utiles, il souligne l’absence d’un véritable accord international sur l’encadrement de cette technologie, dont les usages évoluent à grande vitesse.

Dans ce contexte, le Maroc se distingue par une adoption rapide des outils génératifs. «L’utilisation de l’IA au Maroc est loin d’être marginale. Au contraire, on parle même du Maroc comme le deuxième pays au monde qui utilise le plus ChatGPT rapporté à sa population», révèle Boussabat. Cette curiosité collective pourrait bien être le socle de la prochaine vague de projets innovants, à condition de continuer à structurer l’accès à la technologie.

Au cœur de cette dynamique, la formation apparaît comme un pilier essentiel. Contrairement aux craintes d’une accentuation des inégalités, l’IA peut devenir un formidable outil d’inclusion. «L’intelligence artificielle peut être un outil d’inclusion socioéconomique, à condition qu’on forme et qu’on accompagne», insiste-t-il. Et d’ajoute: «en Afrique, on voit de plus en plus de formations accessibles et d’initiatives locales, y compris au Maroc, qui permettent aux jeunes de se former gratuitement à ces outils».

Au-delà de l’IA générative, une technologie émerge discrètement, mais pourrait bien connaître un second souffle stratégique: le métavers. «Il a été mis de côté, mais il va revenir fort, car il représente la convergence entre IA et blockchain», affirme Boussabat. Selon lui, l’évolution de l’IA rend le métavers plus légitime, notamment dans une perspective d’économie immersive où ces univers numériques deviendront des terrains d’interaction incontournables.