Société

Météo. Fortes chaleurs et rafales de vent ce samedi 18 juillet

Une plage sur la côté atlantique.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 18 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/07/2026 à 05h59

- Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Nuages légèrement instables par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-est, le Souss et l’intérieur des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.

- Température maximale peu variable en général.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 juillet 2026:

Oujda min 25 max 43

Bouarfa min 26 max 40

Al Hoceima min 22 max 34

Tétouan min 23 max 38

Sebta min 24 max 28

Mellilia min 24 max 30

Tanger min 22 max 32

Kénitra min 20 max 31

Rabat min 20 max 29

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 22 max 28

Settat min 19 max 36

Safi min 20 max 31

Khouribga min 19 max 38

Béni Mellal min 24 max 41

Marrakech min 23 max 42

Meknès min 20 max 38

Fès min 21 max 40

Ifrane min 22 max 33

Taounate min 23 max 43

Errachidia min 28 max 41

Ouarzazate min 23 max 41

Agadir min 20 max 30

Essaouira min 20 max 29

Laâyoune min 21 max 34

Es-Semara min 22 max 42

Dakhla min 19 max 25

Aousserd min 23 max 44

Lagouira min 20 max 24

Midelt min 22 max 37

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/07/2026 à 05h59
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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