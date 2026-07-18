Météo. Fortes chaleurs et rafales de vent ce samedi 18 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Nuages légèrement instables par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-est, le Souss et l’intérieur des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.

- Température maximale peu variable en général.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 juillet 2026:

– Oujda min 25 max 43

– Bouarfa min 26 max 40

– Al Hoceima min 22 max 34

– Tétouan min 23 max 38

– Sebta min 24 max 28

– Mellilia min 24 max 30

– Tanger min 22 max 32

– Kénitra min 20 max 31

– Rabat min 20 max 29

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 22 max 28

– Settat min 19 max 36

– Safi min 20 max 31

– Khouribga min 19 max 38

– Béni Mellal min 24 max 41

– Marrakech min 23 max 42

– Meknès min 20 max 38

– Fès min 21 max 40

– Ifrane min 22 max 33

– Taounate min 23 max 43

– Errachidia min 28 max 41

– Ouarzazate min 23 max 41

– Agadir min 20 max 30

– Essaouira min 20 max 29

– Laâyoune min 21 max 34

– Es-Semara min 22 max 42

– Dakhla min 19 max 25

– Aousserd min 23 max 44

– Lagouira min 20 max 24

– Midelt min 22 max 37