Météo. Fortes chaleurs et rafales de vent ce samedi 18 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Nuages légèrement instables par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-est, le Souss et l’intérieur des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.
- Température maximale peu variable en général.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 juillet 2026:
– Oujda min 25 max 43
– Bouarfa min 26 max 40
– Al Hoceima min 22 max 34
– Tétouan min 23 max 38
– Sebta min 24 max 28
– Mellilia min 24 max 30
– Tanger min 22 max 32
– Kénitra min 20 max 31
– Rabat min 20 max 29
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 22 max 28
– Settat min 19 max 36
– Safi min 20 max 31
– Khouribga min 19 max 38
– Béni Mellal min 24 max 41
– Marrakech min 23 max 42
– Meknès min 20 max 38
– Fès min 21 max 40
– Ifrane min 22 max 33
– Taounate min 23 max 43
– Errachidia min 28 max 41
– Ouarzazate min 23 max 41
– Agadir min 20 max 30
– Essaouira min 20 max 29
– Laâyoune min 21 max 34
– Es-Semara min 22 max 42
– Dakhla min 19 max 25
– Aousserd min 23 max 44
– Lagouira min 20 max 24
– Midelt min 22 max 37