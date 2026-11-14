Météo. Faibles pluies dans le Nord et légère hausse des températures dans la plupart des régions ce samedi 14 novembre

Immeuble Maret, au 128, boulevard Mohammed V (centre-ville de Casablanca). Conçu par Hippolyte Joseph Delaporte, il fut construit en 1932, lors du protectorat. Son architecture est un exemple éminent de la fusion de l'architecture néo-mauresque et néoclassique, avec des touches Art déco. . Iyan

- Pluies faibles sur le Tangérois, Loukkos et le Rif occidental.

- Nuages bas assez denses matinaux et nocturne avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 19/22°C sur les provinces du Sud et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et l’Oriental et en légère hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée au nord de Cap Ghir devenant peu agitée à agitée le soir et peu agitée à agitée ailleurs.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 novembre 2026:

- Oujda min 13 max 23

- Bouarfa min 11 max 23

- Al Hoceima min 13 max 21

- Tétouan min 15 max 20

- Sebta min 18 max 21

- Mellilia min 16 max 22

- Tanger min 17 max 20

- Kénitra min 15 max 23

- Rabat min 16 max 21

- Casablanca min 16 max 22

- El Jadida min 14 max 23

- Settat min 13 max 23

- Safi min 14 max 24

- Khouribga min 10 max 20

- Béni Mellal min 11 max 20

- Marrakech min 13 max 22

- Meknès min 11 max 22

- Fès min 13 max 21

- Ifrane min 04 max 13

- Taounate min 14 max 21

- Errachidia min 14 max 23

- Ouarzazate min 11 max 23

- Agadir min 16 max 22

- Essaouira min 15 max 24

- Laâyoune min 13 max 27

- Es Semara min 16 max 28

- Dakhla min 18 max 27

- Aousserd min 19 max 33

- Lagouira min 21 max 28

- Midelt min 07 max 18.