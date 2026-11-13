Salé: en images, la houle provoquée par la tempête Charles

Le360 s’est rendu sur le littoral de Sidi Moussa à Salé, où de fortes vagues continuent de se briser sur les rochers. Des riverains ont lié cette «colère» de la mer au mauvais temps qui sévit ces derniers jours, marqué par de violentes rafales de vent le long des côtes marocaines.

Ils mettent en garde les promeneurs de la corniche contre le danger que constituent les puissantes vagues. Ce vendredi 13 novembre 2026, la météo au Maroc est marquée par un temps variable à nuageux avec quelques pluies résiduelles ou averses locales, suite au passage récent de la tempête Charles sur plusieurs régions.

La veille, le Maroc a été touché par un temps perturbé lié à la poursuite des intempéries causées par la tempête Charles, avec de fortes pluies, des orages et des chutes de neige sur les reliefs.

Ce mauvais temps accompagné de violents vents avait causé mercredi vers 17h une coupure d’électricité de plus de trois heures à Casablanca.