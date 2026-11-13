Tempête Charles: c’est fini, mais le Nord reste sous la pluie ce vendredi

La tempête Charles n’affecte plus le Maroc. Contactée par Le360, la Direction générale de la météorologie (DGM) explique que «son influence sur le Royaume est désormais finie avec affaiblissement progressif».

«Après avoir engendré des perturbations météorologiques importantes les mercredi 11 et jeudi 12 novembre, caractérisées par de fortes précipitations, des averses orageuses et des rafales de vent parfois violentes, le système dépressionnaire s’éloigne progressivement de notre pays», souligne la DGM.

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La vigilance reste toutefois de mise sur le nord. «Quelques effets résiduels très faibles restent perceptibles, notamment ce vendredi 13 novembre, principalement sur les régions du Tangérois, du Loukkos, du Rif occidental et de l’ouest de la façade méditerranéenne, où des pluies et des averses sont encore attendues», précise la DGM, ajoutant que «des précipitations éparses restent également possibles sur les plaines atlantiques nord et centre ainsi que sur le nord-ouest des provinces du Sud».

«À partir de samedi, une amélioration progressive des conditions météorologiques est prévue sur la majeure partie du territoire national, malgré le maintien d’un risque de faibles précipitations sur l’extrême nord du pays», fait-on savoir. Et pour la suite: «Les prévisions indiquent une tendance globalement plus stable sur la plupart des régions du Royaume, avec toutefois la persistance d’un temps variable sur l’extrême nord-ouest.»

La tempête Charles a, pour rappel, fortement perturbé le pays mercredi et jeudi. Mercredi 11 novembre, peu après 17 heures, un incident a touché l’alimentation des postes électriques de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou, privant de courant plusieurs quartiers de Casablanca, dont Sidi Belyout, Maârif, Gauthier et Bourgogne. Selon l’ONEE, quatre lignes de 225 kV ont été endommagées simultanément par les rafales et les orages et l’alimentation a été totalement rétablie à 20h54.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Et-Tahiry/Le360)

La soirée a aussi été endeuillée: à Salmia, l’effondrement d’un mur du lycée Abdellah Guennoune a fait un mort et un blessé grave, peu après 18 heures.

Effondrement d’un mur à Salmia à la suite de violentes rafales de vent. (K.Essalak/Le360)

Jeudi, le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, a qualifié celle-ci de cas exceptionnel et jugé que le courant avait été rétabli en un temps record.

Sur le plan météorologique, les rafales ont oscillé mercredi entre 60 et 100 km/h, avec un pic de 107,4 km/h à l’aéroport de Casablanca. Entre mercredi et jeudi à 06h00, les cumuls de pluie ont dépassé 100 mm dans trois stations de la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane. À Tanger, de fortes précipitations ont submergé de nombreuses artères, notamment à Bni Makada et à Riad Tétouan.

Les pluies intenses ont inondé plusieurs quartiers de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Par précaution, les cours ont été suspendus dans dix provinces et préfectures, une mesure prolongée jeudi à Tétouan, Al Hoceima, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Fahs-Anjra et M’diq-Fnideq, et étendue à la province de Sidi Bennour.

Les transports n’ont pas été épargnés. Le vol AF1196 d’Air France Paris-Casablanca a renoncé à atterrir à l’aéroport Mohammed V et a été dérouté vers Rabat-Salé. Jeudi, la circulation a été interrompue entre Guelmim et Assa, à hauteur du douar Tarkamit, en raison des crues.