Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Guelmim, Tan-Tan, Larache, Laâyoune et Tanger arrivent en tête.
Guelmim — 33 mm
Tan-Tan — 17 mm
Larache — 16 mm
Laâyoune — 9 mm
Tanger — 7 mm
Tiznit — 6 mm
Chefchaouen — 5 mm
Tanger-Port — 4 mm
Béni Mellal — 3 mm
Tétouan, Taroudant, Sidi Ifni et Agadir-Al Massira — 2 mm chacun
Province de Larache (bassin du Loukkos)
Ksar El Kébir — 23,0 mm
Souk El Qolla — 20,4 mm
Larache — 15,6 mm
Ayacha — 12,0 mm
Province de Sidi Ifni (bassin du Souss-Massa)
Tighirt — 15,0 mm
Arbaa Aït Abdellah — 6,5 mm
Aït Erkha — 5,5 mm
Lakhsas — 4,0 mm
Province de Tiznit (bassin du Souss-Massa)
Arbaa Aït Ahmed — 13,0 mm
Arbaa Sahel — 10,9 mm
Tizoughrane — 8,0 mm
Ida Ougougmar — 8,0 mm
Tiznit — 6,3 mm
Sidi Ahmed Ou Moussa — 6,0 mm
Anzi — 6,0 mm
Province de Taroudant (bassin du Souss-Massa)
El Guerdane — 5,0 mm