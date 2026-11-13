Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Des pluies intenses ont inondé plusieurs quartiers de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, durant les dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie.

Par La Rédaction
Le 13/11/2026 à 13h35

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Guelmim, Tan-Tan, Larache, Laâyoune et Tanger arrivent en tête.

Guelmim — 33 mm

Tan-Tan — 17 mm

Larache — 16 mm

Laâyoune — 9 mm

Tanger — 7 mm

Tiznit — 6 mm

Chefchaouen — 5 mm

Tanger-Port — 4 mm

Béni Mellal — 3 mm

Tétouan, Taroudant, Sidi Ifni et Agadir-Al Massira — 2 mm chacun

Province de Larache (bassin du Loukkos)

Ksar El Kébir — 23,0 mm

Souk El Qolla — 20,4 mm

Larache — 15,6 mm

Ayacha — 12,0 mm

Province de Sidi Ifni (bassin du Souss-Massa)

Tighirt — 15,0 mm

Arbaa Aït Abdellah — 6,5 mm

Aït Erkha — 5,5 mm

Lakhsas — 4,0 mm

Province de Tiznit (bassin du Souss-Massa)

Arbaa Aït Ahmed — 13,0 mm

Arbaa Sahel — 10,9 mm

Tizoughrane — 8,0 mm

Ida Ougougmar — 8,0 mm

Tiznit — 6,3 mm

Sidi Ahmed Ou Moussa — 6,0 mm

Anzi — 6,0 mm

Province de Taroudant (bassin du Souss-Massa)

El Guerdane — 5,0 mm

Par La Rédaction
Le 13/11/2026 à 13h35
#DGM#pluies#Météo

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Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

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