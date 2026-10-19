Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Les dernières précipitations ont concerné plusieurs régions du Royaume, avec des cumuls variables selon les localités. Selon les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM), Boudnib dans la province d’Errachidia, a été la plus arrosée avec 60 mm de pluie, suivie de Souk Lqolla dans la province de Larache avec 50mm et d’Amellagou, dans la province d’Errachidia, avec 41 mm.

Toujours sur Errachidia, Tadighoust et Goulmima ont enregistré 38 et 37 mm Tazarine, dans la province de Zagora, a recueilli 35 mm, tandis qu’Errachidia et Rich, dans la province de Midelt, ont enregistré 31 mm.

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Les précipitations ont également atteint 28 mm à Gourama dans la province de Midelt et Talsinet dans la province de Figuig. Toujours à Midelt, Jbel Ayachi a enregistré 27 mm. Bouanane et Figuig ont enregistré 26 mm contre 17 mm à Agoudi Nlkhair dans la province d’Azilal et 15 mm à Fnideq et Ifrane.

Suit Ait Mhamed dans la province d’Azilal et Lâattaoui avec 14 mm, Ighil n’Oumgoun dans la province de Tinguir avec 13 mm tandis que Tidili Mesfioua dans la province d’Al Haouz, Imilchil dans la province de Midelt et Oualmès dans la province de Khémisset et Rabat ont toutes enregistré 12 mm.

Béni Mellal et Tétouan ont enregistré 9 mm de pluie. Les cumuls ont été plus faible à Tanger-port, avec 6 mm, ainsi qu’à Nador avec 3 mm. Oujda et Salé ont relevé 2 mm. Casablanca, Laâyoune et Ouarzazte dans la province ont enregistré chacune 1 mm de pluie.