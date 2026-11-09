Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Tigouga dans la province de Taroudant, Larache, Tanger et Chefchaouen arrivent en tête de liste.
- Tigouga (province De Taroudant): 55 mm
-Larache: 28 mm
- Tanger: 20 mm
- Taroudant: 14 mm
- Chefchaouen: 13 mm
- Tétouan: 11 mm
- El Jadida: 9 mm
- Tanger-Med: 8 mm
- Settat: 6 mm
- Agadir et Massa: 5 mm
- Rabat, Salé et Kénitra: 4 mm
- Sidi Ifni, Nouaceur et Essaouira: 3 mm
- Sidi Slimane, Safi, Tit Mellil, Ifrane, Agadir et Inezgane: 2 mm
- Tiznit, Ben Guerir, Ouarzazate, Mohammedia, Marrakech, Khouribga, Guelmim et Casablanca: 1 mm.