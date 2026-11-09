Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Pluies.

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, au cours des dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie.

Par La Rédaction
Le 09/11/2026 à 17h10

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Tigouga dans la province de Taroudant, Larache, Tanger et Chefchaouen arrivent en tête de liste.

- Tigouga (province De Taroudant): 55 mm

-Larache: 28 mm

- Tanger: 20 mm

- Taroudant: 14 mm

- Chefchaouen: 13 mm

- Tétouan: 11 mm

- El Jadida: 9 mm

- Tanger-Med: 8 mm

- Settat: 6 mm

- Agadir et Massa: 5 mm

- Rabat, Salé et Kénitra: 4 mm

- Sidi Ifni, Nouaceur et Essaouira: 3 mm

- Sidi Slimane, Safi, Tit Mellil, Ifrane, Agadir et Inezgane: 2 mm

- Tiznit, Ben Guerir, Ouarzazate, Mohammedia, Marrakech, Khouribga, Guelmim et Casablanca: 1 mm.

Par La Rédaction
Le 09/11/2026 à 17h10
#Météo#Hauteurs des pluies#Précipitations#Agadir#Chefchaouen

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