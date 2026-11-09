Météo. Pluies et températures en légère baisse ce lundi 9 novembre

- Pluies et averses localement orageuses sur le Rif, le Souss, l’Atlas, les régions Nord et Centres, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-est et le Nord des province sud.
- Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur l’Oriental, les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif et le Sud-est.
- Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les versants sud-est, de 20/25°C sur les provinces sud, les plaines de Tadla, Rhamna, le Gharb, Oulmès, les plaines Atlantiques Nord et Centres, et de 16/21°C ailleurs.
- Température en baisse sur l’ensemble du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 09 novembre 2026 :
- Oujda min 18 max 29
- Bouarfa min 12 max 19
- Al Hoceima min 16 max 22
- Tétouan min 16 max 23
- Sebta min 19 max 22
- Mellilia min 19 max 22
- Tanger min 19 max 22
- Kénitra min 17 max 24
- Rabat min 18 max 24
- Casablanca min 19 max 25
- El Jadida min 18 max 24
- Settat min 18 max 23
- Safi min 19 max 23
- Khouribga min 16 max 20
- Béni Mellal min 17 max 25
- Marrakech min 19 max 26
- Meknès min 17 max 20
- Fès min 18 max 21
- Ifrane min 12 max 16
- Taounate min 17 max 21
- Errachidia min 16 max 20
- Ouarzazate min 17 max 23
- Agadir min 21 max 26
- Essaouira min 19 max 25
- Laâyoune min 20 max 29
- Es Semara min 22 max 31
- Dakhla min 21 max 28
- Aousserd min 25 max 34
- Lagouira min 23 max 31
- Midelt min 13 max 19