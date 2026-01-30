Société

Le Maroc accueillera la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants

Montage de visuels représentant le travail des enfants ainsi que le logo de l'Organisation internationale du travail.

La ville de Marrakech sera le théâtre, du 11 au 13 février prochains, de la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants. Cet événement de portée internationale est orchestré en partenariat étroit entre le ministère marocain de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et l’Organisation internationale du travail (OIT).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 30/01/2026 à 17h37

Co-présidée par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences et Gilbert F. Houngbo, Directeur général de l’OIT (Organisation internationale du travail), cette rencontre de haut niveau réunira des délégations gouvernementales, des partenaires sociaux et des éminents représentants de la société civile. L’objectif cardinal est de catalyser l’action globale contre l’exploitation juvénile, alors que les indicateurs mondiaux révèlent que 138 millions d’enfants demeurent assujettis à une activité laborieuse.

Cette conférence intervient à une conjoncture jugée critique par les organisations non gouvernementales. Si une décrue de près de moitié a été enregistrée depuis le tournant du millénaire, les progrès actuels s’avèrent insuffisants pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés sous l’égide des Nations unies. Les chiffres demeurent alarmants: sur les 138 millions d’enfants concernés, environ 54 millions sont exposés à des travaux périlleux, compromettant irrémédiablement leur intégrité physique, leur sécurité et leur épanouissement.

Lire aussi : Voici ce qu’il faut savoir sur le travail des enfants au Maroc, selon le HCP

En marge de ces enjeux socio-économiques, la diplomatie marocaine a récemment élargi le spectre du débat à la dimension sécuritaire et humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a plaidé avec vigueur à Rabat pour la genèse d’un instrument juridique contraignant destiné à éradiquer le phénomène des enfants soldats.

Le chef de la diplomatie a déploré un vide normatif persistant à l’échelle du continent, soulignant l’absence d’un socle juridique commun pour contrer le recrutement militaire des mineurs de manière exhaustive. Le constat est d’autant plus pressant que l’Afrique concentre environ 120.000 enfants soldats, soit 40% de l’effectif mondial, une réalité que le Royaume entend placer au cœur des priorités de l’agenda multilatéral.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 30/01/2026 à 17h37
#conférence#Travail des enfants#Organisation internationale du travail#Younes Sekkouri#ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences#ONG#Objectifs de développement durable#ONU#Enfants soldats#Nasser Bourita

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture. «De la gestion de l’urgence à une organisation anticipée»: convention pour l’encadrement de l’emploi saisonnier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inauguration à Rabat d’un nouveau centre de formation dédié aux métiers de la santé

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entretien. Younes Sekkouri annonce un décret imminent pour structurer les métiers de l’aviation avec la RAM

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Smig: la hausse de 5% entérinée

Articles les plus lus

1
Les retenues des barrages frôlent 10 milliards de m³, le taux de remplissage gagne 2 points en une journée
2
Fondation Jean Jaurès: «le style de leadership de Mohammed VI échappe aux catégories classiques du pouvoir spectaculaire»
3
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
4
Lions de l’Atlas: Regragui va-t-il apprendre de la CAN et cesser d’écarter les jeunes talents?
5
Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain
6
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
7
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
8
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
Revues de presse

Voir plus