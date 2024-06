Voici ce qu’il faut savoir sur le travail des enfants au Maroc, selon le HCP

Ces ménages sont concentrés dans les zones rurales (55.000 ménages, contre 22.000 dans les villes) et près de 8,5% d’entre eux sont dirigés par des femmes, précise le Haut-Commissariat au plan (HCP) dans une note d’information à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Le nombre des enfants au travail a toutefois poursuivi sa tendance baissière en 2023, reculant de 13,4% par rapport à 2022 et 55,5% par rapport à 2017, selon la même source.

Ce sont les ménages de grande taille qui restent le plus concernés par le phénomène des enfants au travail, fait remarquer le HCP. La proportion des ménages ayant au moins un enfant au travail est de 0,4% pour les ménages de trois personnes, et elle augmente progressivement avec la taille pour atteindre 2,5% parmi les ménages de 6 personnes ou plus.

Lire aussi : HCP: 127.000 enfants toujours sur le marché du travail au Maroc, 6 sur 10 exposés aux dangers

Par ailleurs, ce phénomène peut être attribué aux caractéristiques socioprofessionnelles du ménage et de son chef en particulier. Ainsi, la proportion des ménages dont au moins un enfant est au travail est de 1,2% parmi les ménages dont le chef n’a aucun niveau d’instruction, alors qu’elle est insignifiante parmi ceux dont le niveau d’instruction est supérieur.

En outre, 41,5% des enfants au travail sont issus des ménages dirigés par des exploitants agricoles, 24% par des manœuvres, 20,8% par des cadres moyens, des employés, des commerçants, des conducteurs d’installations ou des artisans, et 13,6% proviennent des ménages dirigés par des inactifs. Le phénomène demeure quasi inexistant au sein des ménages dirigés par de cadres supérieurs.

Le 12 juin 2024, le monde célèbre la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, une occasion importante de sensibiliser à ce phénomène et d’oeuvrer pour y mettre fin.