Dialogue social: la réforme des retraites reportée sine die

À l’approche du 1er mai, tous les regards sont de nouveau braqués sur le dialogue social qui a récemment repris entre le gouvernement et les syndicats. Et une chose est sûre, la réforme des retraites a été reportée sine die.

C’est ce que rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 25 avril. D’après le journal, le gouvernement n’a fait aucune proposition concernant cette réforme, l’un des dossiers majeurs de son agenda. Les syndicats n’ont également reçu aucune visibilité claire sur cette réforme réclamée depuis plusieurs années, notamment lors des discussions sur le projet de loi sur la grève.

D’après les sources syndicales, le gouvernement semble avoir renoncé à aborder ce dossier sensible, par crainte d’une confrontation avec les centrales syndicales à l’approche d’une année électorale. Il ne souhaite pas «offrir de cadeaux gratuits à l’opposition», décrivent les mêmes sources, en inscrivant ce sujet à son agenda pour le reste du mandat, de peur d’en payer le prix lors des prochaines élections.

Al Ahdath Al Maghribia rapporte que des sources syndicales ont exprimé leur inquiétude, lors des discussions sur le droit de grève, face à toute tentative gouvernementale de préparer le terrain pour une nouvelle réforme des retraites, une perspective jugée préoccupante dans le contexte actuel de divisions au sein de la majorité.

Alors que cette dernière semble plus que jamais fragilisée, le gouvernement choisit donc de tempérer, même si la réforme des retraites faisait partie de ses priorités.

Toujours selon la publication, des sources syndicales estiment que si le gouvernement a fait marche arrière, c’est parce que sa future réforme des retraites s’articulera autour de trois axes majeurs, tous potentiellement explosifs : l’augmentation de l’âge de la retraite, la réduction du montant des pensions et la hausse des taux de cotisation.

Bien que la ministre de l’Économie et des Finances ait plusieurs fois annoncé une proposition imminente sur la réforme des retraites, les syndicats se disent étonnés de n’avoir reçu aucun document.

Le journal rapporte que, pour ses sources, ce retard indique un choix délibéré du gouvernement de différer la présentation de sa réforme, après avoir évalué, lors des débats sur le droit de grève, le risque de répercussions négatives pour la majorité lors des prochaines élections.