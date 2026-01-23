Economie

Agriculture. «De la gestion de l’urgence à une organisation anticipée»: convention pour l’encadrement de l’emploi saisonnier

De gauche à droite: Abdellah Chouikh, directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Younes Sekkouri, ministre de l'Intégration économique, des PME, de l'Emploi et des Compétences, Ahmed Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Eaux et Forêts et Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) lors de la signature de la convention pour l'encadrement de l'emploi saisonnier dans l'agriculture, à Rabat le 23 janvier 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/01/2026 à 16h30

VidéoLe ministre de l’emploi, Younes Sekkouri, a présidé ce vendredi à Rabat une cérémonie de signature d’une convention visant à organiser l’emploi saisonnier dans le secteur agricole.

Outre Younes Sekkouri, la convention a été paraphée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, ainsi que par Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader). Le quatrième signataire de l’accord est le directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Abdellah Achouikh.

Ce partenariat vise à élaborer une feuille de route dédiée à l’emploi saisonnier dans le secteur agricole, en particulier lors des périodes pluvieuses et froides, traditionnellement marquées par des besoins accrus en main-d’œuvre. Il s’agit, selon les termes de la convention, de «changer la méthode» en passant d’une gestion réactive et conjoncturelle à «une organisation anticipée, structurée et concertée de l’emploi saisonnier».

Pour Younes Sekkouri, l’accord repose sur plusieurs piliers: l’anticipation des besoins chiffrés en main-d’œuvre, la planification des recrutements et une meilleure mise en relation entre employeurs et chercheurs d’emploi. L’objectif affiché est «d’améliorer la stabilité de l’emploi en milieu rural, de renforcer l’attractivité des métiers agricoles et de soutenir le développement territorial», dans un contexte où la question de l’emploi saisonnier reste étroitement liée à la vulnérabilité climatique et aux cycles agricoles.

En structurant en amont un marché du travail longtemps géré dans l’urgence, cette convention ambitionne de faire de l’emploi saisonnier agricole non plus une variable d’ajustement, mais un levier durable de stabilité sociale et de développement rural.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/01/2026 à 16h30
#Agriculture#emploi#Younes Sekkouri#Conventions#COMADER#ANAPEC

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Emploi des jeunes: le gouvernement doit adapter l’enseignement au marché du travail, explique l’économiste Badr Zaher Lazrak

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Croissance et emploi: Mehdi Bensaid veut accélérer au Maroc les industries culturelles

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CESE: la «Petite et moyenne agriculture familiale» doit devenir une priorité des politiques agricoles, selon Abdelkader Amara

Articles les plus lus

1
Espionnage, chantage, barbouzeries… «Complément d’enquête» démasque les coups tordus du régime algérien pour nuire à la France
2
Finale de la CAN: non, Sadio Mané n’est pas le héros que vous croyez
3
Algérie: comment le régime achève ce qu’il reste d’un semblant de presse
4
Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains
5
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
6
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
7
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
8
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
Revues de presse

Voir plus