Smig: la hausse de 5% entérinée

Réuni le 18 décembre 2025, le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret prévoyant une augmentation de 5% du salaire minimum interprofessionnel garanti, applicable dès le 1er janvier 2026 dans les secteurs non agricoles»

Les entreprises devront se conformer, à partir du début de l’année 2026, à un nouveau seuil légal de rémunération à la suite d’une décision gouvernementale actant une nouvelle revalorisation du salaire minimum. «Réuni le 18 décembre 2025, le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret prévoyant une augmentation de 5% du salaire minimum interprofessionnel garanti, applicable dès le 1er janvier 2026 dans les secteurs non agricoles», indique le quotidien L’Économiste dans son édition du 22 décembre.

Cette mesure s’inscrit dans une dynamique de revalorisation engagée depuis plusieurs années. Selon le ministère de l’Emploi, dirigé par Younes Sekkouri, le Smig aura progressé de 20% sur la période 2021-2026. En valeur absolue, cette évolution représente une hausse de 3,11 dirhams par heure de travail, soit un gain mensuel brut estimé à 594 dirhams. Le salaire horaire minimum passera ainsi de 17,10 dirhams à 17,92 dirhams.

Dans le secteur agricole, le salaire minimum agricole garanti connaîtra une hausse équivalente, bien que son application soit différée. À compter du 1er avril 2026, le Smag atteindra 97,44 dirhams par jour, contre 93 dirhams actuellement. Cette revalorisation portera la progression cumulée du Smag à 25% sur l’ensemble de la période, représentant un gain de 20,74 dirhams par jour, soit environ 539 dirhams supplémentaires par mois.

«Ces ajustements constituent l’aboutissement du second palier de l’accord social tripartite signé le 29 avril 2024 entre le gouvernement, les organisations syndicales les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs, notamment la CGEM et la Comader», lit-on dans L’Économiste. L’accord prévoyait une augmentation progressive du salaire minimum légal, étalée dans le temps afin d’en limiter l’impact sur l’économie et sur les équilibres des entreprises. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord social de 2019, qui avait posé les bases d’une trajectoire graduelle de revalorisation des revenus les plus modestes.

En 2021, le Smig s’élevait à 14,81 dirhams par heure dans les activités non agricoles, tandis que le Smag atteignait 76,70 dirhams par jour dans l’agriculture. Depuis, plusieurs décrets successifs ont relevé ces seuils. Le Smig est passé à 15,55 dirhams en septembre 2022, puis à 16,29 dirhams en septembre 2023, avant d’atteindre 17,10 dirhams en janvier 2025. Le Smag a suivi une évolution similaire, progressant à 84,37 dirhams, puis à 88,58 dirhams, avant d’être fixé à 93 dirhams par jour en avril 2025.

La hausse prévue pour 2026 vient ainsi clore un cycle de revalorisation déjà programmé. Si elle constitue un repère social important pour les salariés concernés, elle ne s’accompagne, à ce stade, d’aucune annonce relative à un nouveau calendrier d’augmentations. Elle fixe toutefois un nouveau seuil légal de référence que les entreprises devront intégrer dans leurs politiques salariales dès janvier 2026, marquant une étape supplémentaire dans l’exécution des engagements sociaux pris par l’État et ses partenaires.