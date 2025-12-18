Economie

Voici de combien vont augmenter le Smig et le Smag au Maroc en 2026

Le Smig au Maroc va augmenter de 17,92 dirhams par heure, soit +5 %, à partir de janvier 2026.

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 18 décembre 2025, a adopté le projet de décret n° 2.25.983 fixant le montant du salaire minimum légal dans les activités agricoles et non agricoles. Cette mesure prévoit une augmentation de 5 % du salaire minimum légal, applicable à partir du 1er janvier 2026 pour les activités non agricoles et du 1er avril 2026 pour les activités agricoles.

Par La Rédaction
Le 18/12/2025 à 14h33

Cette hausse s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième volet de l’augmentation du salaire minimum, prévue par l’accord social tripartite signé le 29 avril 2024 entre le gouvernement, les syndicats représentatifs des salariés et les organisations professionnelles des employeurs, à savoir l’Union Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER). L’objectif est d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés du secteur privé.

Évolution du salaire minimum légal (2021-2026)

Depuis 2021, le salaire minimum légal a connu plusieurs ajustements:

2021 (Décret n° 2.19.422 du 26 juin 2019)

o Activités non agricoles (SMIG): 14,81 DH/heure

o Activités agricoles (SMAG): 76,70 DH/jour

Septembre 2022 (Décret n° 2.22.606)– suite à l’accord social tripartite du 30 avril 2022:

o SMIG: 15,55 DH/heure (+5 %)

o SMAG: 84,37 DH/jour (+10 %)

Septembre 2023 (Décret n° 2.23.799):

o SMIG: 16,29 DH/heure (+5 %)

o SMAG: 88,58 DH/jour (+5 %)

Janvier et avril 2025 (Décret n° 2.24.1122 – accord du 29 avril 2024):

o SMIG: 17,10 DH/heure (+5 % à partir de janvier 2025)

o SMAG: 93 DH/jour (+5 % à partir d’avril 2025)

Janvier et avril 2026 (Projet de décret n° 2.25.983):

o SMIG: 17,92 DH/heure (+5 % à partir de janvier 2026)

o SMAG: 97,44 DH/jour (+5 % à partir d’avril 2026)

Bilan des augmentations cumulées (2021-2026)

Sur la période 2021-2026, le salaire minimum légal a ainsi enregistré:

Activités non agricoles (SMIG): +20 %, soit 3,11 DH/heure, équivalant à une augmentation mensuelle de 594,01 DH brut

• Activités agricoles (SMAG): +25 %, soit 20,74 DH/jour, équivalant à une augmentation mensuelle de 539,24 DH brut.

