Voici de combien vont augmenter le Smig et le Smag au Maroc en 2026

Le Smig au Maroc va augmenter de 17,92 dirhams par heure, soit +5 %, à partir de janvier 2026.

Cette hausse s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième volet de l’augmentation du salaire minimum, prévue par l’accord social tripartite signé le 29 avril 2024 entre le gouvernement, les syndicats représentatifs des salariés et les organisations professionnelles des employeurs, à savoir l’Union Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER). L’objectif est d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés du secteur privé.

Évolution du salaire minimum légal (2021-2026)

Depuis 2021, le salaire minimum légal a connu plusieurs ajustements:

• 2021 (Décret n° 2.19.422 du 26 juin 2019)

o Activités non agricoles (SMIG): 14,81 DH/heure

o Activités agricoles (SMAG): 76,70 DH/jour

Septembre 2022 (Décret n° 2.22.606)– suite à l’accord social tripartite du 30 avril 2022:

o SMIG: 15,55 DH/heure (+5 %)

o SMAG: 84,37 DH/jour (+10 %)

Septembre 2023 (Décret n° 2.23.799):

o SMIG: 16,29 DH/heure (+5 %)

o SMAG: 88,58 DH/jour (+5 %)

Janvier et avril 2025 (Décret n° 2.24.1122 – accord du 29 avril 2024):

o SMIG: 17,10 DH/heure (+5 % à partir de janvier 2025)

o SMAG: 93 DH/jour (+5 % à partir d’avril 2025)

Janvier et avril 2026 (Projet de décret n° 2.25.983):

o SMIG: 17,92 DH/heure (+5 % à partir de janvier 2026)

o SMAG: 97,44 DH/jour (+5 % à partir d’avril 2026)

Bilan des augmentations cumulées (2021-2026)

Sur la période 2021-2026, le salaire minimum légal a ainsi enregistré:

Activités non agricoles (SMIG): +20 %, soit 3,11 DH/heure, équivalant à une augmentation mensuelle de 594,01 DH brut

• Activités agricoles (SMAG): +25 %, soit 20,74 DH/jour, équivalant à une augmentation mensuelle de 539,24 DH brut.