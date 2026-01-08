Inauguration à Rabat d’un nouveau centre de formation dédié aux métiers de la santé

L’offre nationale de formation professionnelle s’enrichit avec l’inauguration, à Rabat, d’un Centre de formation aux métiers de la santé (CFMS) relevant du ministère de l’Emploi. Cette nouvelle structure vient consolider un réseau déjà opérationnel à Agadir, Laâyoune, Nador et Tanger, traduisant la montée en puissance d’un dispositif dédié à un secteur stratégique, au cœur des priorités nationales.

Inauguré le jeudi 8 janvier, le CFMS de Rabat est le fruit d’une convention signée en 2018 entre les différentes parties prenantes institutionnelles. «Cette initiative vise à encourager les jeunes à s’orienter vers les métiers de la santé, un secteur vital pour le pays», a souligné l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, par la voix de sa directrice générale, Loubna Tricha. Au-delà de la réponse aux besoins croissants du système de santé, ce segment de la formation professionnelle constitue également un levier efficace d’insertion rapide sur le marché du travail.

Le CFMS se positionne comme une école spécialisée dédiée à la formation du personnel paramédical et des auxiliaires de santé. Il propose des parcours alliant enseignements théoriques et pratiques, appuyés par des équipements pédagogiques modernes et des stages en milieu hospitalier. Les formations dispensées préparent à des diplômes d’État ou reconnus dans des spécialités telles qu’aide-soignant, infirmier ou ambulancier, en adéquation avec les standards et les exigences du secteur.

Cette inauguration s’inscrit dans une dynamique plus large de refonte et de montée en charge de la formation professionnelle. Récemment, Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, a rappelé que le programme national de la formation professionnelle ambitionne de porter le nombre de bénéficiaires de 9.000 à 100.000 apprenants. Ce programme couvre aujourd’hui plus de 200 métiers répartis sur plusieurs secteurs stratégiques, dont l’artisanat, le tourisme, la santé, le BTP, ainsi que les domaines liés à la jeunesse et à la femme.

Dans un souci d’inclusion et de flexibilité des parcours, les instituts accrédités ont par ailleurs été autorisés à proposer des cours du soir, permettant aux salariés de poursuivre ou d’approfondir leur formation. Une évolution notable accompagne cette mesure: les diplômes délivrés ne feront désormais plus de distinction entre la formation suivie en journée et celle dispensée en soirée, consacrant ainsi une égalité de reconnaissance des parcours.

Acteur central de ce dispositif, l’OFPPT demeure le principal opérateur public de la formation professionnelle au Maroc. Fort d’un maillage territorial étendu, l’établissement propose des formations diplômantes et qualifiantes adaptées aux besoins du marché du travail, à travers des parcours variés — formation initiale, qualifiante, en alternance, cours du soir ou formats hybrides. De l’orientation post-collège à la reconversion professionnelle, l’OFPPT accompagne ainsi les trajectoires des jeunes et des adultes, avec un objectif constant: renforcer l’employabilité et soutenir le développement des compétences au service de l’économie nationale.