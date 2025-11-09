Politique

La directrice de l’OFPPT tacle son ministre Younes Sekkouri sur les retards de bourses

Loubna Tricha, directrice générale de l'OFPPT et Younes Sekkouri, ministre de l'Emploi. (Photomontage)

Dans un communiqué sans précédent, l’OFPPT s’en prend ouvertement au ministère de tutelle, pointant du doigt les lenteurs administratives qui paralysent le versement des bourses et mettent en péril plusieurs programmes stratégiques de l’office, dont celui des Cités des métiers et des compétences.

Par La Rédaction
Le 09/11/2025 à 13h04

Dans son communiqué, diffusé en plein weekend, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) exprime son «étonnement» et sa «vive stupéfaction» face aux propos du ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri, qui aurait évoqué un «profond réajustement administratif» concernant la gestion des bourses des stagiaires, insinuant que le retard de traitement des listes des bénéficiaires imputait à l’OFPPT.

L’office dirigé par Loubna Tricha rappelle que la gestion des bourses est assurée depuis 2017 par l’OFPPT en coordination avec le ministère, dans un cadre formel et volontaire. Au fil des années, l’OFPPT a assuré le versement de près d’un milliard de dirhams de bourses, dont environ 30% financés sur ses propres fonds pour pallier les retards répétés des crédits transférés par le ministère.

Le communiqué souligne que les retards et les irrégularités dénoncés par le ministre proviennent des lenteurs administratives de la tutelle, et non de l’OFPPT, qui continue à recevoir et traiter les plaintes des stagiaires. L’office dénonce également l’usage du terme «retrait» pour qualifier le transfert de la gestion des bourses, précisant qu’il s’agit d’un partage de responsabilités destiné à fluidifier le processus, et non d’une décision imposée.

Au-delà de cette polémique, l’OFPPT déplore les retards persistants dans l’approbation de son budget annuel, ce qui affecte directement la mise en œuvre de ses projets stratégiques, dont celui des Cités des métiers et des compétences.

Lire aussi : Emploi: voici pourquoi la DG de l’Anapec a été limogée

«Par exemple, pour l’année 2025, à la date du 7 novembre, l’OFPPT n’a encore reçu aucune tranche du budget destiné à la mise en œuvre de son programme annuel, approuvé par le conseil d’administration en avril, soit avec un retard de quatre mois depuis le début de l’exercice financier, pour un montant estimé à 1,5 milliard de dirhams, destiné à la mise en œuvre du programme annuel et au programme des Cités des métiers et des compétences. Ce programme avait connu un arrêt de 14 mois en raison de l’absence de réunion du comité de pilotage, malgré l’intervention du ministère des Finances à au moins deux reprises pour accélérer sa tenue», souligne le communiqué.

Et d’ajouter: «Sans l’autorisation financière exceptionnelle accordée par le Premier ministre, il n’aurait pas été possible de poursuivre ce programme royal avec l’ouverture de la Cité des métiers et des compétences dans la région de Dakhla–Oued Eddahab et la programmation des Cités des métiers et des compétences dans les régions de Marrakech-Asfi et Guelmim-Oued Noun pour la saison de formation actuelle, portant ainsi à 10 le nombre de cités sur les 12 prévues dans ce programme.»

Cette sortie de l’OFPPT marque un durcissement inédit du ton de l’OFPPT vis-à-vis du ministère de tutelle, rappelant la précédente crise avec l’ANAPEC qui s’était soldée par le limogeage de sa directrice.

Par La Rédaction
Le 09/11/2025 à 13h04
#Maroc#Younes Sekkouri#OFPPT

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Emploi: voici pourquoi la DG de l’Anapec a été limogée

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le gouvernement entérine le limogeage de la DG de l’Anapec

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

À la découverte de la Cité des métiers et des compétences de Dakhla-Oued Eddahab

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

A Tanger, la Cité des métiers et des compétences se fait toujours attendre

Articles les plus lus

1
Archéologie. Un tumulus datant de plusieurs siècles exhumé près de Volubilis
2
La directrice de l’OFPPT tacle son ministre Younes Sekkouri sur les retards de bourses
3
Visite du nouveau CHU Mohammed VI d’Agadir: un joyau médical à la pointe de la technologie
4
Frontières: comment l’Algérie a dupé la Tunisie et le Maroc au lendemain des indépendances
5
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
6
Défense. Dates, zones d’opération, moyens déployés... Ce que l’on sait de l’exercice naval maroco-français Chebec 25
7
Charte de l’investissement: le dispositif de soutien aux TPME désormais opérationnel
8
Sabrina Sebaihi, la députée française pro-Polisario qui fait passer l’Algérie avant la France
Revues de presse

Voir plus